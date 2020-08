La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado este lunes que haya "inquietud" en el seno del Ejecutivo de coalición por la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pese a que existan "matices distintos" entre el PSOE y Unidas Podemos respecto a los partidos con los que deben sacarse adelante. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Calvo ha insistido en que la pandemia de coronavirus, una "situación excepcional", ha "unido mucho" a sendas formaciones, que se encuentran todavía en la "fase interna" de la elaboración del proyecto de las cuentas públicas.

La vicepresidenta se ha expresado así después de los continuos avisos por parte de la formación morada, que no apoyará unos PGE acordados con Ciudadanos o PP al ser "incompatible" con las políticas que despliega el Ejecutivo. Con todo, Calvo ha vuelto a apelar al Partido Popular y a su importancia a la hora de afrontar una "situación excepcional". "(Al PP) no hace falta que le presione nadie, hace falta que encuentre su propia posición", ha asegurado, para después insistir en que distanciarse de "la ultraderecha" debe ser una de sus prioridades.

"Colaboración" con Podemos

En este sentido, la vicepresidenta ha instado a la formación presidida por Pablo Casado a "ocupar un espacio de colaboración", eso sí, "sabiendo que" tanto PSOE como Unidas Podemos son sus "adversarios naturales". Así, Calvo se ha referido a la anunciada moción de censura de Vox -que será presentada en septiembre- para pedir a los 'populares' que centren su posición. "El PP tiene que decir que esa no es ninguna manera de trabajar, que a la ultraderecha no se le abre espacio en el país y que el PP sabe cual es su sitio", ha añadido.

En este contexto, Ciudadanos también ha animado al PP a no cerrar la puerta a negociar los presupuestos con el Gobierno de Pedro Sánchez, pues aunque no les guste su presidente ni el protagonismo de Podemos, cree que la oposición debe pensar en los intereses de los españoles. Con todo, el propio Casado aseguró este domingo que la aprobación de los PGE "no dependen sólo" de su partido y que "no se puede pedir al PP que apoye unos Presupuestos de un Gobierno de Podemos, que está pidiendo la abdicación del Rey, que defiende la Nación independiente catalana, o al menos el derecho a decidir de los independentistas".