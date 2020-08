Calviño paraliza la subida de impuestos en los PGE hasta que la economía crezca

Paralizadas de forma general las subidas de impuestos previstas hasta que la economía crezca de forma vigorosa. El Gobierno da un golpe de timón a su plan fiscal y no contempla en los Presupuestos establecer los recargos anunciados en el Impuesto de Sociedades, el IRPF a las rentas más altas o el diésel, entre otras figuras tributarias, salvo retoques puntuales. El mensaje lo acaba de lanzar la vicepresidenta Nadia Calviño y lo confirman fuentes gubernamentales. El Ejecutivo prefiere así esperar a que la economía se recupere para acometer el alza generalizada en determinadas tasas que pactaron en diciembre PSOE y Unidas Podemos.

El Gobierno quiere dar un respiro al tejido productivo y no planteará las subidas generales de impuestos en el proyecto de ley que está preparando el Ministerio de Hacienda en colaboración con todos los departamentos del Gobierno. Solo retoques. Así lo ha explicado la vicepresidenta económica: "Cuando el crecimiento sea sólido se recuperará la senda de reducción del déficit", ha dicho Calviño en una entrevista en Espejo Público en relación a que esas subidas se plantean recuperar a medio o largo plazo.

La decisión del Gobierno de congelar algunas de las subidas fiscales que se venían anunciando afectaría, por ejemplo, al Impuesto de Sociedades. El acuerdo de coalición contemplaba reformar esta tasa para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos".

Asimismo, proponía un recargo en el IRPF para las rentas altas: "Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros". Y se proponía estudiar un impuesto a los ricos.

PSOE y UP también planteaban reformar "el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos" y dejaba en el aire la subida del diésel. Todos estos impuestos quedan bloqueados en función de la evolución de la economía y solo se plantean cambios puntuales.

También queda retenida la tasa ecológica a los billetes de avión, como se ha contado en estas páginas. Era uno de los nuevos gravámenes más importantes ya que podría haber llegado a recaudar 1.300 millones de euros.

Los impuestos que siguen su curso y que no sufrirán cambios son las tasas Google y Tobin. Ambas se encuentran en tramitación parlamentaria y el Gobierno ha decidido no retener su curso.

La modificación de esta estrategia fiscal abre la vía a una posible negociación presupuestaria con el PP. El Gobierno está tanteando a los de Pablo Casado pero Génova de momento ha esgrimido un "no es no". "Es vital actuar todos juntos, no podemos seguir con unos presupuestos que no corresponden a esta época, tienen que permitir ejecutar las ayudas europeas, de todos depende", ha afirmado la vicepresidenta económica.