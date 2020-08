Casado activa el 'no es no' a Sánchez y prepara un pack de medidas económicas

'No es no' de Pablo Casado a Pedro Sánchez. El PP activa su negativa a acuerdos con el Gobierno. "No hay pacto posible" con la coalición conformada por PSOE y Unidas Podemos. El presidente del principal partido de la oposición fija así su estrategia para los próximos meses y descarta, como llegó a sugerir Cayetana Álvarez de Toledo, poder firmar compromisos a corto y medio plazo relacionados, esencialmente con los Presupuestos Generales de 2021. Los populares se presentan como alternativa y preparan una serie de medidas económicas para hacer frente a una situación "crítica".

"No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del Rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos", ha declarado Casado en la JUnta Directiva Nacional del PP que ha supuesto la confirmación del relevo de Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso y el ascenso de José Luis Martínez-Almeida a la portavocía de Génova. Casado ha confirmado que no habrá acercamientos y que con el Gobierno de coalición tiene poco de qué hablar. Basta recordar que Sánchez lleva sin llamar al líder de la oposición más de cien días.

"Y todo esto esta sucediendo mientras afloraban casos de financiación ilegal que han suscitado la imputación del partido del vicepresidente de Sánchez, que también está investigado por un turbio escándalo personal, y que arremete irresponsablemente contra el Poder Judicial y contra la monarquía para encontrar una imposible cortina de humo", ha afirmado Casado ante la cúpula de su partido en un discurso leído y estudiado.

Casado ha hablado de un paquete de medidas económicas y fiscales que está preparando el PP para, según ha dicho, que los ERTE no se conviertan en ERE. "Las cosas se pueden hacer de otra manera", ha afirmado en referencia a estas propuestas que "aliviarían la situación y anticiparían la recuperación de la economía". El plan tiene como base el sanedrín organizado por el PP en El Escorial el pasado mes de julio y que contó con la participación de exministros como Luis de Guindos, Fátima Báñez o Miguel Arias Cañete. También estuvo presente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Casado ha asegurado que actualmente hay siete millones de personas en España que quieren y no pueden trabajar. También ha alertado del déficit disparado y ha asegurado que "la sostenibilidad de las cuentas públicas está en riesgo". Sobreviven, ha dicho, "gracias a las ayudas europeas, impulsadas por Merkel, Von der Layen y Lagarde". Ha reclamado, además, un Alto Comisionado para gestionar las ayudas comunitarias (140.000 millones) y ha alertado de que la temporada turística será "catastrófica".

Férrea defensa del Rey

Casado ha pedido también al PP que defienda al Rey. "Mis primeras palabras como presidente del PP se las dedique al Rey y os pido que todos el en partido le defendamos, no solo por ser nuestro Rey el que quisimos todos los españoles con su representación parlamentaria de la soberanía nacional hace 6 años, sino el que consagró la Constitución como garante de la unidad nacional y la continuidad histórica de España", ha asegurado. Hay que recordar que Álvarez de Toledo calificó de error la decisión de don Juan Carlos de abandonar España y ese fue uno de los motivos de su destitución.

"No podemos formar parte de la gobernabilidad de Pedro Sánchez, porque somos su alternativa. Y porque no somos un mero recambio de Podemos. Si a alguien le vale el PP como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas es que no merece el apoyo del PP. Porque quería decir que no tiene principios y porque no podemos ser su muleta. Nadie de esta junta directiva aspira a ser ministro de Sánchez sino a derrotarle en las urnas y gobernar para todos los españoles mejor", ha añadido el líder de Génova.

Toda esta estrategia y las decisiones de Casado han sido apoyadas por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Los presidentes gallego y madrileña han sido los únicos que han tomado la palabra en la Junta Directiva del PP para manifestar su defensa cerrada al discurso del presidente del partido. También han hablado de la preocupación por la situación epidemiológica.

Casado también ha querido tener unas palabras hacia Cayetana Álvarez de Toledo: "Muy especialmente quiero agradecer a la anterior portavoz su trabajo durante las últimas dos legislaturas tan complejas para España. Gracias por todo Cayetana, ésta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras". La exportavoz, presente en la reunión por videoconferencia, ha decidido no pronunciarse internamente.