El PSOE desliga los PGE del arresto de Puigdemont tras la advertencia de ERC

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha recalcado que la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont en Cerdeña (Italia) afecta sólo al ámbito judicial y la ha desvinculado de la negociación de los Presupuestos Generales para 2022. En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, Gómez ha respondido así al ser preguntado si el arresto de Puigdemont va a complicar la negociación con ERC de las cuentas públicas. "La detención de Puigdemont afecta exclusivamente al ámbito judicial", ha señalado el dirigente socialista, quien ha desligado ese arresto de los Presupuestos. "Desvinculamos una realidad de la otra", ha insistido Gómez, quien se ha mostrado "optimista" con el avance de las negociaciones.

El portavoz socialista ha asegurado que las conversaciones iniciadas esta semana por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con los grupos en el Congreso para tantear posibles apoyos a los Presupuestos son "muy positivas", singularmente con aquellos partidos que están "preocupados" por poner en marcha medidas de impacto positivo para el país. Esa ronda de reuniones con los grupos parlamentarios continuarán la próxima semana en el Congreso, donde Bolaños tiene previsto verse con los partidos que integran el Grupo Mixto (la CUP, UPN, CC, NC, Foro Asturias, Teruel Existe y PRC) y con los portavoces de los dos partidos que integran el Gobierno, esto es, con el PSOE y Unidas Podemos.

Pero, de entrada, el portavoz socialista ha dicho que en su partido tienen "buenas sensaciones" pese a que son conscientes de que "hay mucho por hacer, mucho que trabajar y mucho que pulir". "Pero confiamos en la responsabilidad del resto de grupos para vertebrar unos buenos Presupuestos que impacten positivamente en la ciudadanía", ha manifestado.

En el caso de ERC, cuyo portavoz, Gabriel Rufián, ya advirtió al PSOE que no diera por hecho su apoyo a los PGE porque el voto de su partido "se suda", Gómez ha continuado con el símil deportivo y ha respondido: "Vamos a ver quién corre más, quien tiene más pierna y a ver quién suda más o menos". En todo caso, Gómez entiende que esas palabras de Rufián forman parten del proceso de negociación presupuestario en el que es "normal", según ha dicho, que los grupos "marquen posición". "Lo importante aquí será el resultado final y, en ese sentido tenemos, buenas sensaciones", ha apostillado.

Preguntado sobre si el Gobierno ya descarta el respaldo de Ciudadanos a las cuentas públicas, Gómez ha respondido que el que se "autodescarta" es el partido de Inés Arrimadas" que ha decidido "no participar en lo que es bueno para España". El dirigente del PSOE ha lamentado que en Ciudadanos ya hayan dicho que 'no' a unos Presupuestos que ni siquiera conocen y que aún no ha aterrizado en el Congreso. "Pensábamos que Cs iba a regresar a la senda de la utilidad, pero parece que siguen en esa línea de confrontación que les ha llevado a tener una representación limitada en el Congreso y en el Senado", ha señalado.

Reformas progresistas pero "con mesura"

Durante la entrevista también se le ha preguntado por el estado de la coalición del Gobierno después de que Unidas Podemos se haya quejado de que al PSOE le cuesta implementar los acuerdos en materia fiscal o de vivienda. A este respecto, Gómez ha dicho que los socialistas están "muy satisfechos" de que el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos -por encima del 34%- y eso sin haber llegado, ha apuntado, al ecuador de la legislatura.

Tras poner en valor que los 142 de historia del PSOE les avalan para gestionar lo público "con responsabilidad", Gómez ha llamado a actuar con carácter "progresista" en las reformas a acometer pero "con mesura". "Nosotros vamos a cumplir con lo estipulado en el acuerdo (de Gobierno) pero también vamos a cumplir con Europa, con España y con la ciudadanía --ha indicado--. Es el momento de la altura política".