Guerra de aplausos: Sánchez y Casado se enfrentan por el acuerdo en Europa

Los diputados del PSOE recibieron esta mañana de pie y entre aplausos al presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, en el Congreso de los Diputados. Esta es la última sesión de control al Ejecutivo antes del periodo estival y el primero en tomar la palabra ha sido el líder popular, Pablo Casado, que le ha pedido una valoración sobre el estado de los españoles. Sánchez no ha desaprovechado la ocasión para resaltar su arduo trabajo para reconstruir el país y su rol en las jornadas "extenuantes" de negociación para lograr el acuerdo que ha dado luz verde al fondo de la Unión Europea para paliar la crisis de la Covid-19.

Pero, para Casado el acuerdo "es una enmienda a la totalidad de su acuerdo con Podemos. Ahora tendrá que elegir entre cumplir con Europa y cumplir con sus socios, la reforma laboral y los viernes electoralista", tras lo que ha calificado la gestión del presidente como "pésima" y le ha pedido que "cumpla con los españoles". Su intervención también fue respaldada por los aplausos de su bancada. Por su parte, Sánchez ha insistido en que no entiende por qué "no pueden reconocer que el Gobierno ha logrado un gran éxito para este país".

El pleno del Congreso de los diputados vota este miércoles el dictamen definitivo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que sentará las bases de las medidas que se pondrán en marcha para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha condicionado este miércoles el voto de su formación sobre los cuatro dictámenes de los grupos de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica al texto definitivo, aunque ha descartado apoyar el documento económico y el de Política Social. En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Gamarra ha explicado que la votación de las enmiendas ha concluido a primera hora de la mañana, -el plazo para votar concluía hasta las ocho de la mañana- lo que no ha permitido a los 'populares' analizar el documento definitivo.

"Estamos pendientes de tener acceso, pero hemos tenido pasos importantes", ha reconocido Gamarra, que ha apuntado que la petición de un Plan Cajal por parte del PP "ha dado buenos frutos". Además, el resto de grupos ha aceptado otras de las propuestas de los 'populares', como la creación de una Agencia de Salud Pública, crear una reserva estratégica de material sanitario o tejer una red de laboratorios.

Pero, "en el ámbito económico será negativo, porque las políticas del PP están en las antípodas de Sánchez e Iglesias. Defendemos la estabilidad presupuestaria, hacer reformas y no derogar la reforma laboral", ha señalado, para después destacar que existen diferencias que no permiten encontrar puntos de encuentro. Lo mismo ocurre, según ha señalado Gamarra, en el caso del documento de Política Social, donde no se ha "apoyado" ni se ha mostrado "respeto" hacia la educación concertada ni hacia la "libertad de los padres para elegir". "Eso nos aleja del positivo", ha insistido.