España suma 130 muertes en 24 horas y rompe la barrera de las 500 semanales

La curva sigue al alza y vuelve a batir récords que no se alcanzaban desde el final del estado de alarma. El Ministerio de Sanidad ha incorporado al total de muertes de la Covid-19, 130 defunciones en 24 horas, con lo que el acumulado pasa de 30.904 a 31.034 víctimas mortales-. Un vistazo a la columna de decesos semanales permite confirmar que el país ha roto, por primera vez desde que el Gobierno perdió el mando único, la barrera del medio millar de muertes semanales, con 517 desde el pasado miércoles. La lista de áreas confinadas se extiende y Sanidad admite que "hay que estar preparados para cualquier escenario".

Las CCAA están actuando en consecuencia. Madrid, epicentro de la segunda ola, ha advertido que el miércoles acordonará nuevas áreas, mientras que Cataluña ya ha limitado las reuniones, también al aire libre, a seis personas. Y es que la transmisión no cesa. El último balance de la cartera eleva el total de casos a 693.556 positivos, es decir, 11.289 personas se han infectado desde ayer. Si se atiende a los contagios diagnosticados en estas últimas 24 horas, Sanidad habla de 4.143 positivos avalados por PCR desde el martes. Se atienda al indicador que se atienda, la incidencia del virus en los últimos 14 días, ya se sitúa en los 286,86 casos por cada 100.000 habitantes.

Muchas CCAA ya han advertido que no les temblará el pulso a la hora de aislar nuevas áreas. Ante este escenario, la llamada a la calma que el lunes lanzó Fernando Simón -"La segunda ola no tendrá tanto impacto como la primera"-, no ha pasado de un conato. Solo 48 horas después, el ministro Illa respaldaba esa idea de que el segundo envite es más lento... pero admitía que, como entonces, los protocolos se activarán a expensas del virus: "Debemos estar preparados para todos los escenarios". A estas alturas, preocupan tanto los contagios como la situación de los hospitales, donde el 'bicho' ya ha vuelto a colonizar UCIs, quirófanos y algunas plantas de rehabilitación.

¿Por qué baja la ocupación si suben los ingresos?

Aunque la presión asistencial crece en todo el país, -así lo ha admitido el propio Illa-, los niveles de ocupación son asimétricos. Al cierre del martes, la cifra total de hospitalizados por Covid había descendido hasta los 10.755, frente a los 10.849 ingresados del día anterior. Esta evolución es positiva, en tanto que demuestra un porcentaje de altas es elevado, pero no implica que el martes ingresaran menos afectados de los que lo hicieron el lunes. ¿Cómo es posible? La clave está en los recuperados.

Ayer los hospitales españoles tramitaron 1.362 ingresos en 24 horas, frente a los 1.261 del lunes. Lo que rebaja el impacto que estos enfermos tienen en los hospitales es el aumento en las altas, de un día para otro y en una proporción mayor que la de los hospitalizados: si el lunes salieron del hospital 1.230 españoles, ayer lo hicieron 1.266. En la misma línea, la ocupación de las camas de UCI que suponen los enfermos del SARS-CoV-2 se ha rebajado ligeramente. El lunes suponían un 17% del total de puestos de intensivos y ayer, un 16,84%. La tendencia, por tanto, es una victoria a medias: no es que se infecte menos gente, sino que los médicos sacan adelante a más pacientes.

Una mirada más a largo plazo, refleja que, en la última semana, han requerido ingreso un total de 2.473 personas -un incremento sobre las 2.357 hospitalizaciones en los siete días previos contando desde el martes-. Además, en la última semana 191 pacientes han entrado en las UCI, mientras que ayer la cifra era de 159 para el mismo periodo.

Preocupa la saturación en Atención Primaria, muro de contención de la pandemia... y preocupa la capital. Este miércoles, las autoridades madrileñas han informado de 1.011 nuevos casos en las últimas 24 horas, pero, como viene siendo habitual, ha sumado al recuento histórico 3.809 contagios. El descuadre vuelve a poner el puntero sobre el sistema de rastreo -o al menos sobre el de notificación-, de los infectados del territorio en esta segunda ola. En concreto, la resta apunta a 2.798 positivos distribuidos fuera de plazo, en las columnas de los días anteriores. Las muertes en la región también mantienen una tendencia ligeramente al alza: si el lunes se registraron 32 defunciones, el martes fueron 39 y hoy han subido a los 40.

Según los últimos datos que han trasladado las CCAA a la cartera, más allá de Madrid, que acapara el 41% del total de positivos diarios, sigue estando Andalucía, con 431 contagios en las últimas 24 horas; Navarra, con 421, y el País Vasco, con 375.