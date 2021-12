El juez no investigará a 'FG' por el delito de administración desleal en 'Tándem'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no podrá investigar al expresidente de BBVA Francisco González por el delito de administración desleal. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la defensa del que fuera máximo responsable de la entidad financiera contra la ampliación de su imputación en el caso 'Tándem' por este ilícito penal tras las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción de haber utilizado los recursos del banco para su "uso exclusivamente personal" para la valoración de una finca que estudiaba adquirir a título propio.

En un auto con fecha de este miércoles, al que ha tenido acceso La Información, los magistrados de la Sala de lo Penal revocan la decisión adoptada el pasado mes de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, y confirmada por él mismo el pasado mes de septiembre. La defensa de González ha insistido en todo momento en que no se dan los requisitos necesarios para investigar un delito de administración desleal, como es la existencia de una denuncia previa de la entidad como ofendida o perjudicada en relación a la valoración de una finca en El Escorial. De hecho, el expresidente aseguró en todos sus recursos que requirió la valoración registral de dicho terreno para "salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio" de la entidad que entonces lideraba.

Tras analizar los autos de imputación, sus respectivos recursos, así como las alegaciones del Ministerio Público, que acusó a González de confundir los intereses del banco con los suyos, la Sala da la razón al expresidente del banco. En su resolución, los magistrados de la Sección Tercera explican que en la normativa vigente en el momento de los hechos -el Código Penal se modificó en 2015-se recoge que para la "perseguibilidad" del delito de administración desleal era necesaria la "denuncia de la persona agraviada o

de su representante legal" o del Ministerio Público "en los casos de personas agraviadas menores, discapacitadas con necesidad de especial protección o desvalidas, excluyéndose esa necesidad de denuncia cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas".

Precisamente por este último supuesto, el magistrado instructor, defendió que no era necesaria la denuncia, ya que BBVA es "una entidad bancaria de gran relevancia, que cotiza en el Ibex 35, con una multitud de accionistas, y que es uno de los principales bancos de este país", por lo que el "riesgo reputaciones que conlleva la conducta" investigada afectaba "de modo directo a los intereses de los accionistas y al interés general". No obstante, la Sala de lo Penal considera que esta "excepción a la exigencia" de una denuncia no tiene un "alcance tan amplio" como expone el juez García Castellón en el auto por el que acordó mantener imputado a González por administración desleal. Cabe recordar que el expresidente BBVA lleva imputado en la novena pieza del caso 'Tándem' desde 2019 por los delitos delitos de cohecho y revelación de secretos.