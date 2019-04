De la resistencia de Sánchez al resurgir de Abascal: cómo son los cinco candidatos

Llegó el 28 de abril y el país afronta un cambio político de consecuencias inciertas. Cinco líderes decidirán el futuro Gobierno: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. Sobre ellos pilotará la próxima legislatura. Estos son los perfiles personales, con datos menos conocidos, del quinteto de candidatos de los que todo el mundo habla este domingo. Todos ellos se llevarán millones de votos en toda España, pero solo uno saldrá victorioso. El partido termina a las 20 horas, cuando se cierren las urnas.

Sánchez y su 'Manual de resistencia'

Pedro Sánchez ha llegado a ser presidente del Gobierno pero el precio que ha pagado no ha sido pequeño. Él mismo ironizaba en su última entrevista en TVE con las canas que le han salido en apenas diez meses en La Moncloa. También ha perdido amigos y colaboradores en su carrera. Y es que en apenas cinco años, desde que en el verano de 2014 llegó a la Secretaría General del PSOE, acumula no solo éxitos, sino también desilusiones, como un 'desahucio' de Ferraz por sus propios compañeros radiado en directo o una renuncia a un acta de diputado entre lágrimas para no votar a Rajoy. Luego vino su resurrección y su ascensión al cielo monclovita.

[Lea aquí más detalles sobre la vida política y privada de Sánchez]

La historia de sus diez meses en La Moncloa es de sobra conocida. 'Viernes sociales', exhumación de Franco, Presupuestos, la negociación fallida con Cataluña... Demostrando que con 84 diputados se pueden hacer algunas políticas. El PSOE aspira a resucitar este 28-A y a recuperar la primera plaza en las urnas, una situación que ni el propio secretario general se imaginaría haber conseguido en tan poco tiempo. Es el triunfo de la resistencia.

Casado, el 'cachorro' que se juega todo

Junio de 2015. Rajoy sufre una crisis interna con duras críticas hacia su gestión y, en especial, contra su secretaria general, María Dolores de Cospedal. El partido, que tiene mayoría absoluta, viene de perder gobiernos como Castilla-La Mancha o Aragón y los ayuntamientos de Madrid o Valencia. También se desploma en los sondeos, que apuntan a una fuga de votantes hacia Ciudadanos. La decisión que toma el presidente es renovar la cúpula de la formación y dar entrada a jóvenes valores: Javier Maroto, Andrea Levy... y un madrileño que había sido presidente de Nuevas Generaciones y portavoz en las municipales y autonómicas, Pablo Casado. Es entonces cuando comienza su ascensión.

[Lea aquí más detalles sobre la vida política y privada de Casado]

Luego vino la moción de censura, el adiós de Rajoy, las primarias, su victoria sobre Soraya Sáenz de Santamaría, la purga en las listas de toda la vieja guardia, incluidos exministros como Cristóbal Montoro, Fátima Báñez o Álvaro Nadal; y también de cualquier vestigio del 'sorayismo'. Eso le ha otorgado un poder prácticamente omnímodo en Génova, pero también le ha granjeado enemigos, esencialmente por las formas que ha empleado. La crisis de Ángel Garrido ha sido la última afrenta a la que ha tenido que hacer frente. Este 28 de abril y el 26 de mayo se juega su futuro y en Génova son conscientes de ello.

Iglesias, del 'sorpasso' al 28-A

Pablo Iglesias también se juega el ser o no ser este 28 de abril. Asentarse como fuerza del cambio y poder influir en las decisiones de Gobierno, como ha hecho en estos diez meses de sanchismo, o sufrir el temido 'efecto gaseosa' y desplomarse. Todo ello tras una crisis interna sin precedentes que terminó con el 'portazo' de Errejón, Luis Alegre, Bescansa...

[Lea aquí más detalles sobre la vida política y privada de Iglesias]

El propio Iglesias reconoce que ese ha sido su gran error: centrarse en batallas con sus teóricos compañeros y, sobre todo, airearlas en público. Es ahí donde comenzó el declive de Podemos, al menos en las encuestas. Este domingo se comprobará si esa crisis ha pasado factura a la formación o los morados han llegado para quedarse.

Rivera, de La Caixa a la Carrera de San Jerónimo

Lo que más le relaja a Albert Rivera es nadar. Lo hizo antes de los debates televisivos de la campaña y lo repite en momentos de tensión. Es una afición que arrastra de su juventud y que le permite aislarse de su vorágine diaria. Es algo que solía hacer en Barcelona, cuando irrumpió en el Parlament allá por el año 2006. Y es algo que repite en Madrid, siempre que puede. Por eso siempre que se le pregunta qué es lo que más le ha marcado la vida responde que dos cosas: la política y el deporte.

[Lea aquí más detalles sobre la vida política y privada de Rivera]

Rivera se enfrenta a este 28 de abril al reto de consolidar el proyecto que crearon en su día personas como Félix de Azúa, Albert Boadella o Francesc de Carreras, entre otros. Aunque parezca más tiempo solo lleva en el Congreso desde 2015. Irrumpió con 40 diputados en diciembre de 2015 para, en las elecciones de junio, quedarse en 32. Pero a pesar del descenso Cs llegó al Parlamento para convertirse en la llave de los Gobiernos: primero pactando con Sánchez y, más tarde, siendo el apoyo de Rajoy. Pero en esta cita con las urnas el partido naranja se prepara para su momento decisivo: entrar en el Gobierno.

El 'efecto Abascal' y Vox

Santiago Abascal Conde, nació en Bilbao y es el hombre del que no se para de hablar en tertulias, tanto mediáticas como de barra de bar. Amenaza con revolucionar las elecciones de este 28 de abril al irrumpir con fuerza en el Congreso. Pero no es un recién llegado. Detrás de Vox hay mucho trabajo en la sombra de un equipo de fieles colaboradores que han acompañado a su líder en los últimos años de travesía por el desierto.

[Lea aquí más detalles sobre la vida política y privada de Abascal]

Para llenar Sevilla o Valencia los dirigentes de Vox han tenido que recorrer muchos kilómetros. Han dado mítines con apenas decenas de personas, sufrieron una batacazo inesperado hace cuatro años y tuvieron que pedir dinero para personarse en el juicio del 'procés', entre otras campañas. Ahora es su momento dulce, con la incógnita de hasta dónde llegarán. ¿Habrá revolución o será todo un espejismo? En unas horas lo sabremos.