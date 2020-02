FG ante el juez: "Yo me entero de todo en el 2018. Corrochano era de confianza"

Francisco González negó la mayor en su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 18 de noviembre. El expresidente del BBVA apuntó a preguntas del magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, y de la Fiscalía Anticorrupción, que él no tuvo nada que ver con las contrataciones del banco al comisario jubilado y que de esos temas se encargaba el entonces jefe de seguridad Julio Corrochano. "Yo me enteré de todo en el 2018. Creo recordar que Corrochano, hasta que sale este escándalo, era una persona de confianza", dijo en su declaración a puerta cerrada y que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso parcialmente La Información.

Declaraciones de Francisco González en el caso Villarejo.

De este modo, el banquero apuntó que estaba "absolutamente seguro" de que no habían hablado de la "agencia de detectives" de Villarejo pese a que la Fiscalía Anticorrupción considera que está detrás de las órdenes de contratación desde el mismo año 2004. "Yo empiezo a saber en mayo de 2018 y todavía no me creo ni la mitad de lo que ha salido", insistió el banquero a preguntas del fiscal Ignacio Stampa durante el interrogatorio que tuvo lugar tras su imputación por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos.

Precisamente, el escrito por el cual Anticorrupción solicitó su imputación en esta pieza novena del caso Tándem recogía que González, en calidad de presidente ejecutivo del BBVA, "habría sido la persona" que ordenó a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos del banco, Eduardo Arbizu y Antonio Béjar, respectivamente, la contratación de Cenyt a través de la figura de José Corrochano, entonces jefe de seguridad de la entidad. Y lo habría hecho, siempre según Anticorrupción "a sabiendas de su ilicitud" y al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores durante todos los años que se alargó esta relación laboral (2004-2017).

Molesto con los fiscales

Las cuestiones planteadas por el fiscal Anticorrupción acerca del conocimiento que pudo tener de todos estos encargos a Villarejo mientras estaba en activo en la Policía provocó que González, en un momento dado, mostrara su irritación con el cuestionario de preguntas. "Yo no sabía qué hacía ni qué no hacía (el departamento de Seguridad). Solo sabía que se había decidido contratar una agencia porque una previa no había hecho un gran trabajo o lo que sea (en referencia a la agencia Kroll). Pero ya de todo lo demás no tengo ni idea", espetó González, el cual añadió visiblemente molesto que el seguimiento "de todo esto no es labor de un presidente porque si lo fuera, no podría dirigir un banco".

"Me consta que usted no solamente se daba cuenta sino que lo habría ordenado. No tengo ninguna intención de ofenderle; solo queremos aclarar lo que consta en las actuaciones", replicó el fiscal a lo que el expresidente del BBVA respondió: "vale, de acuerdo". Igualmente también negó estar al tanto de presuntas irregularidades con las primas de éxito del banco y, en lo que respecta a Julio Corrochano, insistió que hasta que se jubiló no tuvieron ningún motivo para dudar de él. "Pregunté siempre que qué tal Julio y todo el mundo me decía que muy bien y, de hecho, se jubiló en condiciones de reconocimiento" expuso en referencia a la salida del comisario del banco en 2018.

El documento 'Relatorio' sobre Ausbanc

Igualmente, en lo que se refiere a los presuntos ataques de Ausbanc, negó tener "constancia" alguna de la contratación de Villarejo. "No sabía que para presentar esa denuncia había que contratar una agencia externa", dijo FG desligándose por completo de estar detrás de la contratación de Cenyt para hacer seguimientos a Luis Pineda. "No lo sabía, es posible que se hiciera", matizó. No obstante, las pesquisas realizadas por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional han acreditado la existencia de un 'Proyecto Pin' que encargó el banco a Cenyt y por el cual se espió a Luis Pineda en plena guerra judicial por las cláusulas suelo.

"El señor Pineda tenía una asociación de consumidores y yo, como presidente del banco en 1996, sabía que exigía publicidad a las entidades, Javier Ayuso lo sabe mejor que yo. En 1997 nos planteamos que estábamos sometidos a un chantaje y, a partir de ahí, comenzó un acoso brutal al banco", expuso el expresidente de la entidad, el cual admitió en sede judicial que para que se le investigara era necesario presentar una denuncia y que se hizo de manera anónima para preservar la identidad del banco. Sin embargo, parte de las diligencias practicadas en la causa y a las que ha tenido acceso La Información recogen que el propio banco estuvo involucrado junto con Villarejo en la redacción de esta denuncia en aras a "destruir la reputación" de Pineda.

"Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos, describe en el documento denominado 'Relatorio' que participó junto al presidente Francisco González en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto con la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF. Dicha denuncia fue redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano y éste, a su vez a José Manuel Villarejo, que la presentaría en la UDEF", reza la investigación acreditada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.