El Gobierno movilizará 24.200 millones en inversiones ferroviarias hasta 2026

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado la Estrategia Indicativa Ferroviaria para el periodo 2021-2026, en el que prevé realizar inversiones por un valor total de 24.200 millones de euros que incentivarán el desarrollo, el mantenimiento y la renovación de la red de infraestructuras ferroviarias. Este plan establece un marco financiero con prioridades para la renovación que necesita la red ferroviaria, de cara a complacer las necesidades de movilidad en el futuro próximo, donde la sostenibilidad del sistema y la convalidación de un espacio ferroviario único en Europa formen parte de la realidad del sistema de transporte español.

El departamento encabezado por la ministra Raquel Sánchez ha explicado que el reto de esta Estrategia consiste en dibujar el primer escalón de la planificación ferroviaria que permita "la creación de un sistema coherente y eficaz, incorporando objetivos sociales, medioambientales y de eficiencia económica con la misma importancia que los funcionales y territoriales". Con el nuevo paradigma que se ha creado, se pretende avanzar hacia una movilidad más sostenible que tenga en cuenta la necesidad urgente de reducir los consumos energéticos mientras se descarboniza la economía en la lucha contra el cambio climático.

El ciudadano en el centro del sistema

Este sistema apostará profundamente por la movilización de la ciudadanía de forma cotidiana. Además de esto, entre otros objetivos, la nueva estrategia también quiere optar por potenciar la red de transporte de las mercancías, los corredores europeos y la interoperabilidad dentro de un espacio ferroviario que sea un referente para toda la Unión Europea.

Estos cambios no ignoran las carencias actuales del sistema español, por lo que las deficiencias y desequilibrios de la red se están teniendo en mente para que, a partir de los cambios, este sistema no tenga las mismas problemáticas donde coexisten una serie de infraestructuras muy modernas con otras que están completamente obsoletas. También se apostará por igualar los tramos para que no haya ninguno sobreexplotado o infrautilizado.

Con esta estrategia se pretende crear un plan para potenciar los Cercanías, mejorar el mantenimiento de la red, posibilitar la sostenibilidad económica, garantizar una interoperabilidad nacional e internacional, impulsar el tráfico ferroviario mercantil, potenciar la seguridad en el transporte público y fortalecer el bienestar medioambiental.

No obstante, el fin último de este programa consiste en favorecer una política inversora que optimice los recursos y aproveche las infraestructuras existentes mientras se priorizan los planes de inversión, dentro de las actuaciones que sean más beneficiosas para el mayor número de usuarios, a través de la eficiencia y la cohesión social.

Aunque el protagonismo de la red de alta velocidad española no tenga tanta urgencia como en los programas anteriores, en las ideas del Ministerio se prevé que este sistema continúe desarrollándose mientras se contempla el desarrollo de nuevos corredores con las inversiones realizadas previamente, antes de apostar por nuevos proyectos de índole europea.