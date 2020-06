El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia durante la desescalada por el coronavirus durante una entrevista al canal 24 horas: "Nadie se puede relajar. No hemos ganado todavía". El político ha pedido prudencia porque "hasta que no tengamos una vacuna la Covid-19 seguirá siendo un peligro", pero ha reconocido que "los momentos más difíciles nos obligaron como Gobierno a encarar una reconstrucción social que ya era necesaria. Hay que cuidar la Sanidad pública. No se puede privatizar. Cuidarla es cuidar lo más importante en nuestro país".

Sobre los escándalos que han rodeado al Ejecutivo estos meses, Iglesias ha declarado que "el Gobierno va a tratar de conservar su mayoría parlamentaria con los miembros de la de la investidura y con los que hay que hablar sobre economía es con las formaciones de izquierda". Pero, los problemas no acaban aquí. En cuanto a la reforma laboral, el político ha defendido que no dará marcha atrás porque lo que "pone" el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos "es ley". El vicepresidente también se ha referido al cese de Pérez de los Cobos para criticar los informes de la Guardia Civil por "utilizar recortes de medios de la derecha extrema como OKDiario".

Iglesias ha aprovechado el momento para defender que "en la democracia hay autoridades administrativas que tienen que ejercer el mando sobre las organizaciones civiles y militares, y que en nuestro país hay cloacas es algo que ha quedado acreditado". Para él, la agenda de izquierdas sí llegará a término porque "todo el mundo sabe que esta crisis se está abordando de forma contraria a la del 2008. El Ingreso Mínimo Vital es una medida que favorece a las empresas y autónomos. Vamos a sacar la legislatura adelante y creo que no va a ser solo una por los pactos a los que estamos llegando".