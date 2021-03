"Irene Montero ha conquistado la cama de Pablo Iglesias para ser ministra"

La periodista Isabel San Sebastián ha convulsionado las redes sociales al aparecer en un vídeo faltando al respeto y criticando a la ministra Irene Montero, de Unidas Podemos. San Sebastián ha afirmado que el único mérito de Montero para formar parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido su relación con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

"En cuanto a Irene Montero, no sé, yo creo que esta chica está cada día peor. Hoy he oído unas declaraciones suyas hablando de la calle y de lo que nos costó las conquistas y seguir reivindicando nuestros derechos ... Pero tú qué conquista has tenido que hacer, niñata. Pero si lo único que has tenido que conquistar es la cama de Pablo Iglesias para llegar a ser ministra".

Isabel San Sebastián añade a continuación en el espacio 'Estado de alarma': "Cuando tú naciste ya las mujeres en España tenían absolutamente todos sus derechos, fuiste a la Universidad que te pagamos los que estábamos trabajando con nuestros impuestos y trabajaste de cajera en un supermercado y, de ahí, has pasado a ministra por la vía más vieja del mundo. Pero, ¿tú que has tenido que conquistar?".

¿La Asociación de la Prensa de Madrid @aprensamadrid tiene algo que decir a Isabel San Sebastián @isanseba por sus repugnantes ataques machistas a la ministra Irene Montero @IreneMontero? ¿Esto es periodismo para la APM? #8M2021 pic.twitter.com/Rr0OHhTItX — Famélica legión 😷 🔻 (@Famelica_legion) March 7, 2021

La periodista prosigue en su ataque a Irene Montero: "A mí me hierve la sangre. Yo he tenido que conciliar muy difícilmente, que luchar mucho para hacer una carrera en un mundo muy masculino, que soportar muchas pullitas y muchas cosas, pero, ¿Irene Montero? Ya está bien".

San Sebastián prosigue manifestando cuáles son sus preocupaciones por la pandemia del coronavirus y opinando sobre cómo era la sociedad española de hace años. "A mí ahora me preocupa muchísimo más la salud de las personas que pueden morir si se sigue propagando este virus que las memeces de un grupo de feministas o de autoproclamadas feministas que no tienen la menor idea de lo que es labrarse una carrera con muchas dificultades en un mundo, ese sí, el de hace unos años, que era muy machista. Mucho. Ahora eso ya no es verdad".