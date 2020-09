El jefe de la Policía con Aznar abonó a Villarejo 360.800 euros por un encargo

El análisis de las cuentas del entramado de José Manuel Villarejo ha puesto de manifiesto cómo entre su amplia cartera de clientes se encontraba el que fuera jefe de la Policía Nacional bajo el Gobierno de José María Aznar, Pedro Díaz-Pintado. El exDAO, que en sede judicial dijo que desconocía que detrás de Cenyt estaba el comisario, figuraba como jefe de seguridad del Grupo Dico cuando éste contrató en 2005 los servicios privados del espía y les pagó por ello 360.800 euros. Los abonos efectuados se ordenaron desde Promodico, inmobiliaria en liquidación y de la que figura como apoderado el exnúmero dos de la Policía.

Tras examinar el movimiento de dinero de Cenyt, los investigadores constataron que entre los meses de julio y noviembre de 2005 el entramado de Villarejo ingresó 360.800 euros a través de tres cuentas bancarias, figurando como ordenante Promodico. El pago, de acuerdo con un informe de Asuntos Internos de junio al que ha tenido acceso La Información, responde a un encargo que el grupo Dico hizo al comisario, el cual, como venía siendo habitual en él, bautizó con nombre propio. Bajo el nombre de 'proyecto Sure' el comisario, entonces en activo, prestó sus servicios para la constructora en la que ejercía como jeje de Seguridad Díaz-Pintado y cuyo nombre está vinculado a la trama Púnica por presuntas adjudicaciones irregulares en la Comunidad de Madrid.

'Cabezón', que es como le apoda Villarejo, aterrizó en la constructora proveniente de la jefatura de la Policía Nacional. El comisario ya jubilado ejerció como máximo responsable operativo de la Policía los mismos años que duró el Gobierno de Aznar, esto es, de 1996 a 2004. Solo un año después de su salida de la Policía, tras haber pasado a situación administrativa de segunda actividad, se materializó este encargo. Asuntos Internos ya había constatado la existencia de este trabajo en parte gracias al material incautado en el domicilio de Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Los audios que atesoraba el comisario y que ahora obran en el sumario de la causa demuestra la preocupación de éste y del exjefe de la UCAO Enrique García Castaño al constatar que Díaz-Pintado había perdido un informe que tendría relación con el 'proyecto Sure'.

"Tiene una mierda ahí dentro..."

"Vamos a ponernos en lo peor y han cogido por lo que sea se han hecho con el puto informe... coño en el informe aparece una serie de contactos y tal que como lo vea el interesado...", se quejó Villarejo ante García Castaño. Aunque el comisario no revela el contenido del documento sustraído sí que advierte que podría contener alusiones a número de teléfonos e información de carácter privado con la que se les podría delatar por sus trabajos parapoliciales. "Si el tema termina en una cuestión penal (...) la única salida sería (decir que) por el tema antiterrorista a mí me piden teléfonos... policía... guardia civil.. de todos lados", insistió Villarejo, a lo que García Castaño le contestó: "Eso no cuela".

La preocupación del agente encubierto era que trascendiese que él estaba detrás del Grupo Cenyt, ya que eso podría dar pie a que se actuara en los tribunales contra él. Ambos barajan que no se trate de una pérdida y que incluso se haya producido un robo ya que el destinatario del informe era el entonces jefe de seguridad de la constructora. No obstante, a juzgar por la conversación, descartan que el asunto pudiera tener una deriva judicial. "Esa es la única parte macho que preocuparía, insisto, judicializarlo imposible... no hay posibilidad ninguna porque es un documento obtenido en todo caso ilegalmente", concluye Villarejo, de acuerdo con el informe policial que consta de cerca de 150 hojas y se centra en el papel que jugó 'El Gordo' suministrando información privada de bases de datos al policía para sus encargos privados.

Investigación pendiente

Se da la circunstancia de que Díaz-Pintado declaró en la Audiencia Nacional el pasado mes de enero junto con los también exmandos policiales Agustín Linares y Eugenio Pino, este último imputado en la pieza Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados del Estado. Ambos fueron citados por el magistrado para que explicaran las misivas firmadas de su puño y letra en 2018 en la que respaldaban a Villarejo llegando en alguna de ellas a apuntar que la Policía no solo conocía los trabajos privados del comisario ya jubilado sino que se valió de ello para sus investigaciones. Díaz-Pintado no ratificó este extremo en sede judicial sino que más bien fue difuso en sus explicaciones al juez llegando incluso a decir que contrató con la empresa de Villarejo sin saber que era suya.

Sus explicaciones sobre este asunto llevaron al partido Podemos, que ejerce la acusación popular en el macroprocedimiento, a pedir al instructor que investigara en pieza separada los negocios de Cenyt con el exjefe policial de Aznar y con el también comisario y exfe de la UDEF, José Luis Olivera. En su escrito del pasado mes de enero solicitaron que se requiriera a la constructora toda la documentación que tuvieran en su poder relativa a contrataciones con Cenyt y expusieron además que su presunta implicación en la trama Púnica se produjo mientras Díaz-Pintado ejerció como jefe de seguridad de la constructora. Por ese motivo, volvieron a formular este requerimiento al magistrado García Castellón hasta en dos ocasiones en mayo y junio para que se pronuncie sobre esta petición.