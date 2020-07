La agencia de espías Kroll conspiró con Villarejo para tener un topo en la Policía

La agencia de inteligencia Kroll ha trabajado para muchas de las grandes empresas del mundo, incluidas las españolas, e incluso para anteriores Ejecutivos en casos notorios de corrupción o irregularidades empresariales. El nombre de la firma estadounidense ha aparecido en numerosas ocasiones en el caso Villarejo por ser una agencia en la que también se apoyaron los clientes del comisario, si bien ahora los investigadores de la trama apuntan a colaboraciones conjuntas entre Kroll y el entramado de Villarejo y añaden además que se confabularon para obtener datos confidenciales de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional a través de uno de sus altos mandos.

Las conversaciones recogidas por la Unidad de Asuntos Internos en su oficio del 6 de junio así lo reflejan. De acuerdo con su transcripción, recogida por La Información, el entonces consejero delegado de Kroll Bruce Goslin y Villarejo fraguaron a finales de 2006 colaboraciones puntuales que requerían la intervención del exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'. De hecho, ambos acordaron un sistema de cobro a través de Cenyt mediante facturas que no se correspondían con ningún servicio prestado y que enmascaraban pagos al funcionario policial. "Te quiero dar... pero mira, necesito un papeleo ahí tal... porque vienen los auditores... y puedo hacer cosas extrañas pero hasta...", dijo Goslin apuntando que no podía pedirle un recibo a 'El Gordo' por los servicios prestados debido a su condición de policía en activo, concluyen los investigadores.

Los agentes detectaron estos abonos que coinciden en el momento de las conversaciones. LI.

"Lo que voy a hacer es que voy a dejar estos formularios, como si fuera que nosotros te estemos contratando", prosigue el directivo a Villarejo, el cual no puso ninguna pega aunque le matizó que tendría que percibir más de la cuantía final destinada a El Gordo para costear el IVA. Los audios que obran en el sumario y que los investigadores hallaron en casa del comisario tras su detención en noviembre de 2017 demuestran que la intención de Goslin era colaborar con García Castaño de manera puntual. Por estos servicios el exjefe de la UCAO habría recibido pagos que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 euros siendo 18.560 euros el monto total percibido. Los supuestos abonos se efectuaron entre finales de 2006 y principios de 2007 a cuentas vinculadas a la sociedad CPD Real Estate S.L, propiedad de Villarejo, según detalla el informe policial.

"Para la semana que viene si puedes necesito una factura. A Enrique le he dicho que 2.000", le comenta Bruce a Villarejo, el cual le responde en todo momento que no se preocupe de nada. "Inmediatamente que me haces el ingreso yo ya me busco la vida para obtener el 'cash' y todo esas cosas, eso no hay ningún problema", replica. La conversación sigue versando sobre los conceptos que va a tener que reflejar en los albaranes así como su especial interés en que todo se planteara de manera legal a sabiendas de que el pago a colaboradores, en este caso de la Policía Nacional, se efectúa "en negro". "Tú no te preocupes en ese sentido. Todas las veces que lo necesites. Y si tienes la necesidad de triangular conmigo porque si no quieres que algún cliente porque no le interesa tal.." sugiere el comisario.

"Tú le sigues el rollo"

Las negociaciones entre Villarejo y su compañero de Kroll no impidieron que éste, a su vez, comentara la situación con 'El Gordo', el cual también figura como de uno de los principales acusados en el caso Tándem. Tanto es así que en un encuentro también grabado a escondidas por el agente encubierto y descubierto ahora, ambos comentan la cuantía que va a cobrar el mando policial por estos favores de filtración de información. "Tú síguele el rollo", le dice a Villarejo en un momento dado para después aclarar que lo que le había pedido era que le mirara antecedentes penales de "dos tíos de Barcelona" los cuáles dijo que estaban "limpios". El comisario, por su parte, admite que se estaba "haciendo el estrecho" con Goslin en lo que respecta al porcentaje extra que él iba a percibir por hacer de intermediario de estos pagos en 'B'.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso La Información, más allá del dinero, 'El Gordo' se interesa especialmente por conseguir clientes de la cartera de esta firma estadounidense, que según informa Vanity Fair llegó a espiar al dictador iraquí Sadam Husein. "Interesa curro. Que te dé curro. Porque están de curro hasta arriba", dice. Villarejo comparte el interés de su entonces amigo y le admite que ya se ofreció a trabajar con Kroll. En concreto, propuso a Goslin "echarle una mano" en las cuestiones no solo de vigilancia sino también de análisis, argumentando que, en el fondo, la cultura anglosajona tiene una visión diferente sobre todo en el asunto de la Policía Judicial, donde alardeó que tenía una "línea mucho más directa" debido a su estatus dentro de la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Redondo, al margen de todo

En las transcripciones policiales se ve como Villarejo demuestra a sus interlocutores que es él quien maneja los hilos del entramado empresarial del que es director el abogado Rafael Redondo. De hecho, y cuando hablaron de la elaboración de las facturas a girar a Kroll, el comisario dijo que simplemente le había avisado de los pagos e incluso le presentó a Bruce Goslin pero que "obviamente" no le había dado ninguna explicación del asunto. "Yo de vez en cuando le digo: 'Dame para colaboradores'. Y no tiene ni puta idea obviamente de nada", apuntó. 'El Gordo', por su parte, le dijo a su amigo que pese a que el socio de Kroll había hablado de colaboraciones puntuales, finalmente le acabó ofreciendo que trabajara para ellos.

Tanto Anticorrupción como el magistrado del caso Tándem, Manuel García Castellón, sostienen que todos los encargos que efectuó Villarejo apoyado en lo que bautizaron como una 'red parapolicial' son delictivos puesto que lo hizo mientras estaba en activo -se jubiló en agosto de 2016- y apoyándose además de medios policiales. De hecho, apuntan que 'El Gordo' tuvo un papel "innegable" en esta presunta organización criminal al suministrar desde la Comisaría General de Información datos confidenciales que reclamaba Villarejo. A ello hay que sumarle que también tenían colaboradores en la Agencia Tributaria, en bancos, operadoras telefónicas y otros organismos en los que se apoyaron para conseguir información ilícita, motivo por el cual se les imputa cohecho y revelación de secretos, entre otros muchos delitos.