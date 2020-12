Las CCAA se escudan en los justificantes responsables para suavizar el cerrojazo

Una buena parte de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia han preparado sus propios certificados de responsabilidad con el objetivo de tener controlados en todo momento a los ciudadanos que se trasladen desde su región a otros territorios, sin que eso suponga un cerco a su actividad, pero sí un llamamiento a la responsabilidad. En el fondo, es el mecanismo que servirá como escudo para una operación de 'cerrojazo' suave por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, controladas desde el Ministerio del Interior. Según fuentes cercanas a todo el operativo, esa combinación de los dos métodos de control pretende ser los suficientemente convincente como para evitar aglomeraciones y atascos en los días previos y posteriores a la Navidad.

En la mayoría de las autonomías se han limitado las reuniones familiares a 6, se amplían los toques de queda, y se suavizan las medidas en las fechas señaladas: Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Por otro lado, tanto en Madrid, como en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón se van a pedir justificantes de movilidad, un recurso legal que permite tener un control de las autoridades de quién entra y sale del territorio.

Es también una herramienta que pretende concienciar a la población sobre las consecuencias de sus actos, ya que la firma del documento público junto con la declaración a la policía puede suponer, en el caso de no ser cierto, un delito de falsedad. Habrá controles en carreteras que revisarán las razones del desplazamiento, que deberán ajustarse a la norma vigente durante las vacaciones. En la capital han cerrado este miércoles el perímetro de la Comunidad hasta el 6 de enero. Por lo que, quienes quieran viajar a Madrid, podrán hacerlo presentando un documento de responsabilidad facilitado por el Gobierno autonómico el pasado martes.

El fin no es otro que justificar debidamente la salida y entrada a la región con los datos del solicitante y el motivo de su movilidad. No es la única autonomía que ha aplicado esta medida. Cataluña también empezará a pedir este tipo de documento en carretera durante las vacaciones, aunque no es ninguna novedad, porque hace meses que los catalanes hacen uso de un certificado online que extiende la Generalitat.

En la web, el gobierno catalán da tres opciones a elegir: desplazamiento nocturno, de entrada y salida de Cataluña o entrada y salida de comarca. En el caso del permiso nocturno, se justificarán casos como el tránsito de personal esencial fuera de la limitación del toque de queda, que desde hace semanas está fijado a las 22:00 horas y que se retrasará en Nochebuena y Nochevieja, a las 1:30 horas, y la noche de Reyes, a las 23:00 horas. En cuanto a la movilidad comarcal, se ha decretado la restricción hasta el 11 de enero, a excepción de si se tiene una segunda residencia, si se va a visitar un familiar o si se tiene reserva hotelera. La Cerdanya y el Ripollés son las regiones catalanas peor paradas en vísperas de Nochebuena, y están en régimen de aislamiento por la gran incidencia del coronavirus recogida los últimos días.

En el caso de La Rioja, el gobierno autonómico también ha extendido una declaración responsable para aquellos que quieran visitar a familiares y allegados durante las fechas más señaladas, que se podrán reunir hasta un máximo de 10. El retorno en Nochebuena y Nochevieja de la celebración se podrá realizar hasta las 1:30 horas de la madrugada de manera excepcional, porque el toque de queda se establece entre las 23:00 y 5:00 horas. En Aragón también será conveniente llevar el certificado de desplazamiento con un documento de identidad que acredite al solicitante. La Comunidad alargará el confinamiento perimetral hasta el 12 de enero y suavizará la movilidad del 23 al 26 de diciembre y del 30 al dos de enero con vistas a las visitas familiares.

Siguiendo el ejemplo del País Vasco, en Navarra también será necesario rellenar con nombre, apellidos, DNI, domicilio, relación de parentesco y razón de movilidad la declaración de responsabilidad para ir a celebrar con la familia las navidades. Se tomarán datos también de la persona allegada a la que se visita, y el gobierno navarro ha advertido que la veracidad de toda información es obligatoria, de lo contrario, no se continuaría “con el ejercicio del derecho o actividad afectada”. Por último, solo Valencia ha anunciado que va a establecer un confinamiento perimetral sin excepciones hasta el 15 de enero. Solo podrán entrar residentes.