La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado este sábado la decisión de un juzgado de no ratificar las nuevas restricciones de su Ejecutivo con la "dejación de funciones" del Gobierno central.

"Ya advertí el pasado día 15, y en numerosas ocasiones, que necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no", ha deslizado la líder regional en sus redes sociales, donde ha añadido que "la dejación de funciones expande la pandemia".

Este viernes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid rechazó ratificar la nueva orden de la Consejería de Sanidad que incluye diversas medidas preventivas ante el Covid-19, como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad.

Almeida critica la actitud del PSOE

En otro orden de cosas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha censurado el intento del PSOE de desestabilizar al Gobierno regional con su comportamiento "irresponsable" al azuzar el "fantasma" de una moción de censura en los peores momentos de la pandemia. En declaraciones a 'Onda Cero', recogidas por Europa Press, Almeida ha criticado la actitud del principal partido de la oposición cuando la lucha ante la crisis sanitaria exige fomentar la estabilidad.

"Cuando tanto se critica al PP desde el Gobierno de la nación habría que decirle a los españoles que aquí en Madrid está pasando una cosa tan particular como que el PSOE, encabezado por el delegado del Gobierno y su secretario general lo que están haciendo es azuzar y agitar el fantasma de una moción de censura, no en este momento sino en los peores momentos de la pandemia", ha subrayado. Por tanto, el recién elegido portavoz nacional del PP ha cargado contra el "comportamiento irresponsable" del PSOE porque "no cree que sea el momento de intentar desestabilizar" a la Comunidad de Madrid, algo que viene haciendo desde la declaración del estado de alarma.