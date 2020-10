La Comunidad de Madrid quiere volver a dialogar con el Gobierno central tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las restricciones del Ministerio de Sanidad contra el coronavirus. Así lo ha manifestado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez un nuevo acuerdo para acordar "medidas concretas" para limitar la movilidad e impedir que continúe la transmisión de la pandemia en su región. Un plan que tendría que salir de las reuniones que mantenga el Grupo Covid acordado por Madrid y Moncloa hace dos semanas. Pero hasta que eso se concrete, la libertad de movimientos es casi total en la región que es el epicentro del virus en Europa. Por lo que Ayuso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a la que ha pedido que no abandone la región a partir de este viernes, cuando comienza el puente del Pilar que se extiende hasta el lunes 12 de octubre.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha marcado la posición de su Consejo de Gobierno en una intervención de apenas cinco minutos, en la que ha defendido que "bajan los contagios, la presión hospitalaria y las llamadas al 112", además de que hay una tasa de 507 positivos por cada 100.000 habitantes, algo por encima de los 500 que marcó el ministerio como límite. Pero estos buenos datos no son suficientes para Ayuso, como ha admitido ella misma al decir que "el virus sigue entre nosotros" y al recordar que el miércoles murieron más de 30 personas en su autonomía. Este es el motivo por el que ha llamado a Moncloa a pactar "entre esta noche y mañana" un documento que aclare las medidas a tomar tras la resolución del TSJM. A lo que ha sumado el anuncio de la retirada del recurso de medidas cautelares que interpuso la Abogacía de la Comunidad contra la orden que firmó el ministro, Salvador Illa, y que entró en vigor el pasado viernes.

A pesar de que ha asegurado que las que tomó su departamento sanitario para cerrar zonas básicas de salud eran "acertadas" y ha reclamado que le dejen continuar con su plan, la líder de la coalición de PP y Ciudadanos ha admitido que "nadie entiende las normas" y que "los comerciantes, las familias y los autónomos no pueden más". "Pido medidas sensatas, concretas, justas y que se cumplan", ha añadido Ayuso, que ha reclamado a la Delegación del Gobierno que ayude con Policía Nacional y Guardia Civil en el control de las limitaciones que se impongan "para que no paguen justos por pecadores". "Mientras hay bares cerrados, hay fiestas privadas sin ningún tipo de responsabilidad, hundiendo a la hostelería madrileña. Que Madrid no se hunda mientras seguimos luchando contra el virus", ha apelado.

La presidenta también ha reclamado que haya un cambio legal para que las farmacias puedan realizar test de antígenos, que son las pruebas que ofrecen resultados a los 15 o 20 minutos, y que según los expertos solo son efectivos en personas con síntomas compatibles con la Covid-19. "Reclamamos el mismo diálogo, responsabilidad ciudadana, respeto por los sanitarios y las personas que se debaten entre la vida y la muerte en las UCI de los hospitales madrileños", ha insistido Ayuso, en un mensaje lanzado tanto a la ciudadanía como al Gobierno central. Es ahí cuando ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a que no salgan de las fronteras de la CCAA en los próximos días "sobre todo, ahora que hay un puente", ha recordado. Algo que ya ha solicitado minutos antes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Daremos cuenta de todo lo acordado con el Gobierno de España entre esta noche y mañana para que la orden sea conocida por todos los ciudadanos", ha dicho Ayuso, exigiendo que el acuerdo no se dilate y que haya entendiendo entre sus negociadores y los del Ministerio de Sanidad. Pero la presidenta no ha escondido su descontento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "comprometerse a ayudar y no cumplir, creando un caos normativo al que atenerse". Por lo que ha insistido en que las futuras normativas sean "sencillas y claras". Ayuso también ha querido das las gracias a los ciudadanos, y ha señalado que todo lo ocurrido en estos meses conllevará "secuelas psicológicas, sanitarias, económicas y sociales". "Con su tesón y su lucha diaria, saldremos adelante", ha apuntado.

Ayuso ha desvelado las intenciones de su gobierno en una comparecencia sin preguntas, tras la reunión que ha mantenido en la sede de Puerta de Sol junto a sus consejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López. Fuentes conocedoras de ese encuentro aseguran que la solicitud del estado de alarma no ha estado sobre la mesa en ningún momento, y que todos los trabajos partían de recuperar esa orden autonómica que sí fue avalada por el TSJM. Una decisión judicial que ha trastocado de nuevo los planes del Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Y que se ha conocido apenas un día antes del comienzo del puente. Lo que podría motivar una salida masiva de habitantes de Madrid a otras zonas del país.