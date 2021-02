Despropósito en el 8-M: "Han llegado a proponer eventos de 10.000 personas".

El derecho constitucional a la reunión baila estos días con las necesidades de la salud pública. Eso sí, pisándose los pies en un mismo salón: el 8-M. Por un lado, fuentes de la Delegación del Gobierno han revelado a La Información que entre las propuestas lanzadas por organismos y asociaciones feministas para el día internacional de la mujer, algunas sobrepasan con creces los requisitos que constan en la recomendación oficial de la Consejería de Salud: "Han llegado a proponer eventos de 2.000, 5.000 y hasta 10.000 personas". Unos eventos que, como es obvio, desestimarán. Calculan que les han llegado alrededor de 45 propuestas para el 8-M desde diferentes grupos feministas en Madrid, planteamientos que aún tienen que estudiar a la espera de que finalice el plazo hoy viernes.

Como anunció la Delegación hace unos días, los eventos que "mantienen los parámetros exigibles" son aquellos que se organizan en un marco menor de 500 personas. Una cifra que, afirman, está rebajada a 100 a lo propuesto desde la Consejería de Salud. Y un número al que se ha ajustado, por ejemplo, el Movimiento Feminista de Madrid (MFM), una plataforma que aúna un tejidos social de alrededor de 350 asociaciones de la capital.

Como declara Claudia Stein, miembro de MFM, en el evento previsto en Callao se van a tomar todas las precauciones: "Limitaremos el aforo a 250 mujeres, todas ellas integrantes de asociaciones feministas de Madrid. Estaremos de pie y toda la zona estará acordonada con dos patrullas ciudadanas que se aseguren que nadie pueda entrar a la zona acordonada, controlen las distancias y pongan gel hidroalcohólico. También hemos pedido control policial", ha afirmado.

Aunque en un primer momento la Delegación del Gobierno ha dado el visto bueno al evento de Callao, la cúpula advirtió ayer en una reunión con unas 6 asociaciones feministas que "no es el momento" para organizar concentraciones: "Mantuvimos una conversación de casi dos horas. Intentamos que entraran en razón, proponiendo alternativa como la vía telemática como en el Orgullo Gay o la celebración desde los balcones", puntualizan. Aún así, la 'barra de medir' para la criba de los eventos que tienen que examinar sigue siendo el informe sanitario de la Consejería de Salud, que es quien tiene competencias.

Desde la Delegación explican que no autorizarán los eventos del 8-M que no guarden las medidas sanitarias, pero que las organizaciones siempre podrán recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en caso de desacuerdo. Éste determinará si la cancelación es proporcional o no: "Ya nos ha pasado, y tuvo razón la Delegación", explican fuentes autorizadas. Los planteamientos desde las organizaciones feministas pasan por un filtro estrecho: además del aforo, deben asegurarse que los asistentes lleven la mascarilla bien puesta, que se respete la distancia y contar, para una mayor seguridad, de material higiénico como gel hidroalcohólico.

Aunque desde la Delegación recuerdan que todo queda en un compromiso, y que es por eso que un incumplimiento podría conllevar una multa de hasta 600.000 euros al aplicarse la ley de Seguridad Ciudadana. Finalmente, la semana que viene se prevé que empiecen a anunciar los eventos autorizados. Examinará detalladamente cada caso, aunque por preferencias advierte que "es muy difícil controlar lo que pasará. Al final se pensará en los sitios más concurridos, como Sol o Atocha". De mientras, desde por ejemplo Feminismos Madrid, el movimiento feminista de Madrid organizado en la Comisión 8-M, han empezado a mover en redes otras propuestas como la acción "mi ventana feminista": Decorar el balcón con reivindicaciones feministas.