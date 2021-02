Los grupos feministas mantienen el pulso en Madrid con el respaldo de UP.

Unidas Podemos confía en la creatividad para celebrar el 8-M. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell durante una entrevista en ‘La hora de la 1’, donde ha explicado que "el feminismo ha demostrado ya una experiencia creativa en la reivindicaciones fuera de toda duda, en los balcones, en los aplausos...”. Un mensaje que ha suscrito la ministra de Igualdad, Irene Montero, al compartir un trozo de la entrevista en su perfil de Twitter y adjuntando que el día del 8M “será diferente, marcado por la pandemia y respetando escrupulosamente lo que digan las autoridades sanitarias”.

La ministra expresaba así el derecho a la reivindicación del día internacional de la mujer dentro de los parámetros sanitarios marcados: "Este año toca hacer caso a todas las recomendaciones", afirmaba Rosell. Un discurso que ambas comparten, y que se aleja de las anteriores declaraciones del portavoz ‘morado’ Pablo Echenique, quién hace apenas unos días describió las indicaciones de Darias como una mera “recomendación”. A través de Victoria Rosell, Unidas Podemos se desdice sutilmente y retoma el 8M con ánimo de agotar el estrecho margen que brinda el Gobierno y la Consejería de Sanidad. Un acto que ha estado ensombrecido por la polémica generada el año pasado en su celebración, donde la misma Darias contrajo la Covid por acudir a las marchas.

Sabemos que este 8M será diferente, marcado por la pandemia y respetando escrupulosamente lo que digan las autoridades sanitarias.



Lo que no vamos a tolerar es el discurso de criminalización de la derecha contra la lucha de las mujeres .



Este #8M más feminismo. pic.twitter.com/cWR3ezAc3i — Irene Montero (@IreneMontero) February 26, 2021

El mismo discurso es el que siguió ayer Mercedes Ruiz, vocera de la Comisión 8M, quien aseguró en una rueda de prensa que desde la organización se harán cuatro concentraciones en Sol, Cibeles, Embajadores, y la Glorieta del Emperador Carlos V en el día internacional de la mujer con menos de 500 personas. A estos eventos se les sumarán, entre otros, el organizado por el Movimiento Feminista de Madrid (MFM), que prevé una reivindicación en Callao con un aforo de 250 mujeres o iniciativas telemáticas.

Aún así, desde la Delegación se han desestimado algunas marchas y eventos feministas propuestos. Como anunció ayer el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, su departamento ha rechazado actos previstos que eran multitudinarios. De esta forma, los eventos que se ajustan a los parámetros establecidos siguen adelante, aunque la gran duda sigue siendo el control. Las portavoces de la Comisión 8M reconocieron ayer que aún se estaba ultimando la forma de mantener el aforo. Porque, ante un descontrol, la afluencia multitudinaria es motivo de multa por la Ley de Seguridad Ciudadana. Por ello, aseguraron, siguen en contacto con las autoridades para prever las medidas a las que atenerse durante la jornada. Una propuesta es, por ejemplo, establecer un cordón de seguridad alrededor de los cuatro puntos convocados por la Comisión.

Este tipo de medidas son las ya se han planteado en propuestas como la de Callao. Una de las integrantes de Movimiento Feminista de Madrid (MFM), Claudia Stein, contaba a La Información, que las 250 mujeres que integrarán el evento estarán estrictamente separadas, que organizarán varias patrullas ciudadanas para que nadie entre al recinto marcado y que, además, varias voluntarias distribuirán gel hidroalcohólico. Además, también tendrán apoyo policial. "Nos hemos adaptado y además seremos la mitad del aforo permitido. Pero nos seguiremos reivindicando", explicaba Stein.

Sin embargo, desde la Comisión 8M, además de tener en cuenta todas estas condiciones, han puntualizado que todavía los protocolos no están completamente cerrados, ya que siguen trabajando con la Delegación del Gobierno. Por lo demás, las portavoces de la Comisión anunciaron ayer que durante los días previos al 8M y el mismo día se organizarán diferentes concentraciones en "pueblos y barrios" para canalizar la asistencia a los actos principales de la organización. Por su parte, la Delegación confía en que el control en los eventos autorizados sea real, puesto que la aprobación se sustenta en dicho compromiso una vez pasado el 'examen' del informe oficial emitido por la Consejería de Sanidad.

En cuanto a las posiciones dentro del Gobierno, Fernando Simón ha declarado que es posible celebrar concentraciones reducidas de manera que "el riesgo se reduce muy poco". Carmen Calvo, por su parte, ha adelantado que no acudirá a ninguna manifestación al estar "la pandemia antes". Desde la oposición, el Partido Popular ha exigido al delegado del Gobierno, José Manuel, Franco que justifique la aprobación de manifestaciones en la Asamblea municipal. Mientras, el alcalde de Madrid, Martinez-Almeida ha exigido no acudir a las concentraciones para "no mandar un mensaje equívoco" y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, ha recalcado salir a las calles a reivindicar el 8M puede convertirse en "el día de la mujer contagiada".