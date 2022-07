Migrantes más pobres y precios al alza: la inflación revienta el paso del Estrecho

Entre el túnel del Pertús (Girona) y el puerto de Algeciras hay un total de 1.264 kilómetros y cerca de 13 horas al volante con vistas al mar Mediterráneo. Por el oeste de la península, 1.121 kilómetros separan Irún del segundo puerto más al sur de España. Esta distancia es recorrida cada año, desde hace casi cuatro décadas, por miles de magrebíes que vuelven a sus lugares de origen aprovechando las vacaciones de verano y las fiestas nacionales de los países africanos. Ni el alto precio de los combustibles, ni el incremento generalizado de precios han impedido que la Operación Paso del Estrecho (OPE) de este 2022 esté rompiendo todos los récords.

La 'Marhaba', tal y como se conoce en Marruecos al paso del Estrecho, es el movimiento migratorio intercontinental más grande del mundo y genera una intensa actividad económica que España valora en 1.300 millones de euros, según indicó el ministro de Exteriores José Manuel Albares en una intervención reciente en el Congreso. No tuvo lugar en 2020 ni 2021: el primer año debido a la pandemia que mantuvo las fronteras cerradas en casi todo el mundo; el segundo, por la crisis política entre ambos vecinos derivada de la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. Este 2022 es una cita ineludible para muchos magrebíes que volverán a ver a sus familias tras dos años separados.

Esta migración es también una garantía y seguro de vida para la dinamización económica y el empleo de zonas deprimidas como Tarifa y Algeciras, cuyos puertos se ven directamente beneficiados por el tránsito de pasajeros hacia África, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que los reciben. Sin embargo, estos viajeros vienen de muy atrás, y las gasolineras y áreas de servicio del litoral mediterráneo y el interior de España también se ven beneficiadas por el tránsito.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) cifra el impacto directo de la OPE en unos 85 millones de euros en combustible y servicios asociados. Su presidente, Nacho Rabadán, no cree que el precio del combustible vaya a ser un factor disuasorio, ya que "llevan dos años sin viajar a su país". Los repostajes comienzan pasada la frontera francesa, en puntos como Irún o La Jonquera, con gasolineras más baratas que las del país vecino: "La gasolina y el gasóleo están bastante más baratos en España que en Francia, por lo que aprovecharán para llenar los tanques tanto de bajada como de subida", asegura. El tránsito lleva a los viajeros a parar en áreas de servicio a lo largo del trayecto, como en La Safor (Valencia), dónde el tránsito es "constante" desde hace quince días.

Áreas de descanso específicas para estos viajeros

Las autovías españolas cuentan con lugares preparados para estos viajeros. "Hay estaciones de servicio que hacen una inversión cuantiosa y adaptan sus instalaciones para que puedan asearse", indica Rabadán. La DGT tiene habilitadas áreas de descanso e información en Oiartzun (Guipúzcoa), Horcajo de la Sierra (Madrid), Ribera de Cabanes (Castellón), Villajoyosa (Alicante), Valdepeñas (Jaén) y Loja (Granada) que durante algo más de un mes cuentan con aseos, zonas ajardinadas, servicios sanitarios, traductores o salas de oración, entre otros recursos. Funcionarán hasta el 7 de agosto de forma mayoritaria, con excepción de la de Madrid, que estará hasta el 31.

Javier es el gerente de la cafetería situada en el área de servicio de Villajoyosa, una de las habilitadas por la DGT. Dice haber notado un aumento de la afluencia respecto a 2019, pero prefiere esperar al retorno durante la segunda quincena de agosto para echar cuentas. Donde sí nota el incremento es en los costes de su negocio: "Han subido un 100% los costes de la materia prima". Francisco López gestiona el área de servicio de Loja y afirma que "este mes se ha doblado el número de viajeros", destacando los que proceden de otros puntos como Bélgica, aparte de los franceses. Su cafetería ofrece platos especiales para los magrebíes, aunque asegura no haber subido los precios.

Sólo en Castilla y León, la OPE deja una cifra cercana a los 10 millones de euros de impacto económico. Lorenzo Colomo es propietario de la gasolinera situada en el kilómetro 375 de la Autovía de la Plata (A-66), en la provincia de Salamanca, y en 2019 atendió a 750.000 clientes, muchos de ellos magrebíes, que principalmente se dan en la temporada estival. "Es un tipo de cliente que, debido a su religión, no puede comer determinados alimentos, por lo que tenemos que cuidarles". Han llegado a producir unos 1.000 sándwiches de atún al día, que sus clientes compran para llevar junto a los de queso, miel o productos que no lleven derivados del cerdo. "Miran hasta que las gominolas no tengan grasas animales", explica.

Andalucía recibe al 95% de los migrantes y 96% de los coches que transitan hacia África. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Cádiz, Francisco Aguilar, señala a las gasolineras ubicadas en las autovías AP-7, A-7 y A-381 como las principales beneficiarias de esta Operación, la mayoría de ellas gestionadas por las grandes marcas del sector: Repsol, Cepsa y BP.

Los puertos, preparados para la avalancha de llegadas

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, responsable de los puertos de Algeciras y Tarifa, dejó de percibir unos 20 millones de euros anuales en tasas por el cierre fronterizo de los dos últimos años. "El cliente de la OPE es nuestro mejor cliente", afirma una portavoz de la Autoridad Portuaria, que para este año tiene consignados dos millones únicamente para gestionar la Operación con el fin de reforzar personal, ordenar el tránsito de vehículos y ofrecer servicios a los pasajeros.

El Puerto de Almería perdió el 60% de sus viajeros en 2020 por la cancelación del paso del Estrecho. Este año están operando con "total normalidad" y "sin ningún tipo de retraso": "Entre que los vehículos se sitúan en preembarque (entrada al puerto) y hasta que embarcan tardan 15 minutos. Además, todos los barcos están saliendo a tiempo". Hasta ayer habían gestionado el tránsito de 4.952 vehículos y 17.625 pasajeros.

Hasta el momento, la operación Paso del Estrecho está registrando un incremento superior al 50% en el número de vehículos y pasajeros respecto a 2019, último año de normalidad. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no ha habido incidencias que destacar más allá de "algunas aglomeraciones puntuales" dado el aumento en el tránsito.

La operación ha superado con éxito su primer hito, el inicio de las vacaciones. Del jueves 7 al domingo 10, casi 8.000 vehículos cruzaron la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, por la explanada de Loma Colmenar, más de la mitad de los cuales no eran residentes en la ciudad autónoma, sino que procedían del puerto de Algeciras (Cádiz). En Algeciras y Tarifa tienen "un 85% más de viajeros que en el mismo período del año pasado", aunque el calendario condiciona la OPE en función de cuando caigan los festivos. Hasta el momento, han embarcado a más de 52.000 vehículos y 230.000 pasajeros.

El segundo pico migratorio tendrá lugar esta semana, coincidiendo con la celebración del 14 de julio en Francia, fecha que conmemora la toma de La Bastilla y que muchos magrebíes aprovechan para fijar el comienzo de sus vacaciones. Este año, la ruta preferida por los viajeros está siendo la que une de forma directa las ciudades de Algeciras y Tánger (Marruecos), aprovechando que el precio de los pasajes se ha igualado con los de Ceuta. Las siguientes fechas críticas serán los últimos fines de semana de julio en sentido Marruecos, y los últimos siete días de agosto, en sentido Francia.

Pese al alto coste del combustible, todos los que viven directa o indirectamente del sector coinciden en que son clientes "muy bienvenidos" y que "hacen mucha falta". Lo son todavía más en regiones donde el impacto de la crisis energética es un problema añadido al problema de la despoblación, como Castilla y León o Extremadura, donde las estaciones de servicio "lo están pasando bastante mal" dado que su clientela es rural y sufre más los efectos de la inflación.