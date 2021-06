Nueva baja en la manifestación contra los indultos: Foro Asturias no asistirá.

Foro Asturias no irá el próximo domingo a la manifestación contra los indultos del "procés" en la madrileña plaza de Colón y no formará parte de la fotografía como en 2019, cuando la presidenta de esta formación, Carmen Moriyón, acudió a la protesta convocada "en defensa de la unidad de España".

"Foro Asturias no va a acudir porque tiene ser la sociedad civil la que lleve la voz cantante. Rechazamos cualquier intento de buscar rédito político de este asunto", ha señalado hoy el secretario general de la formación, Adrián Pumares, sobre la protesta que ha convocada por la exlíder del UPYD y fundadora de la plataforma Unión 78, Rosa Díez.

Aunque Pumares ha afirmado que en este asunto el protagonismo tiene que ser de la sociedad civil y los partidos "deben acompañar", ha rechazado que los indultos a los líderes independentistas son "disparatados" y solo perpetuarán el conflicto catalán.

Foro Asturias se encuentra inmerso en un proceso de refundación del partido después de que en el año 2019 se dividiese en dos por el enfrentamiento entre los partidarios del expresidente del Principado Francisco Álvarez Cascos y de la actual líder del partido, Carmen Moriyón.

Por su parte, Ciudadanos Asturias ha convocado para este viernes a las 18:30 horas ante la sede de la Delegación del Gobierno una concentración a la que PP y Foro aún no ha decidido si acudirán, para rechazar unos indultos a unos políticos catalanes condenados con "penas muy graves" y delitos "muy importantes" de sedición y malversación.

El portavoz autonómico de la formación naranja, Ignacio Cuesta, ha asegurado que estos indultos no tienen otra finalidad que la "necesidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en su cargo.

Los indultos también irán al pleno del parlamento asturiano de la próxima semana a través de dos proposiciones no de ley de PP y Ciudadanos, una cuestión que, en opinión de la portavoz del grupo socialista, Dolores Carcedo, refleja "nuestro particular Colón" para ver "quién lava más blanco" dado que la derecha busca "instrumentalizar todo para que no se hable de otras cosas".