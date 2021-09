Pere Aragonès rechaza formar un frente común con JxCat por los presupuestos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha manifestado sus reticencias y desconfianza a unir fuerzas con JxCat de cara a la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2022. Aragonès ha justificado que teme una estrategia de sus socios para "arrastrar" a ERC hacia un 'no'. Así ha salido al paso el president al llamamiento de JxCat a ERC y la CUP a unir fuerzas en el Congreso, donde suman 19 diputados, para negociar conjuntamente las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.

Aragonès ha hecho notar que cada partido viene de "trayectorias diferentes", ya que el año pasado ERC facilitó la aprobación de los presupuestos de Sánchez, mientras que JxCat y la CUP votaron en contra, y "esto pesa". El president únicamente estaría de acuerdo en sumar fuerzas si el objetivo común es conseguir que los próximos presupuestos generales del Estado sean "más positivos para Cataluña".

Pero si ese frente común que propone JxCat "es para poner sobre la mesa todo tipo de cuestiones para justificar un 'no' e intentar arrastrar a ERC" hacia ese 'no' a los presupuestos, Aragonès no lo ve viable. "Si cada día hemos de ir a buscar una excusa para votar que no, digamos de entrada que votaremos que no. Lo que pido es que todos pongamos nuestras propuestas sobre la mesa, hablemos honestamente y si podemos ir juntos a negociar, tendremos mucha más fuerza. Pero si vemos que tiene que ser una herramienta para desgastar al independentista de al lado, mejor no empecemos", ha recalcado.

"Hemos de ser honestos, ya nos conocemos todos", ha afirmado Aragonès, que ha recordado que los 13 diputados de ERC en el Congreso son los "numéricamente necesarios" para aprobar las cuentas. Por lo tanto, "a quien le tocará decidir" si se aprueban o no los presupuestos es a ERC, ha remarcado Aragonès, que ha advertido al Gobierno de que antes de negociar "primero hay que dar cumplimiento" al acuerdo presupuestario del año pasado.