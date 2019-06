Los peritos del BdE, sobre Bankia: "Las cuentas no reflejaron la imagen fiel"

Los peritos del Banco de España encargados de valorar la salida a bolsa de Bankia han ratificado ante el tribunal de la Audiencia Nacional sus duras conclusiones acerca de este proceso concluyendo que las cuentas no solo relativas a ese ejercicio sino desde el mismo momento de la creación por parte de las siete cajas del SIP que dio lugar a Bankia, "no reflejaban la imagen fiel" de la entidad porque no se aplicaron las normas de contabilidad.

En esta primera sesión dedicada a que los peritos plasmen sus dictámenes sobre la salida a bolsa, los inspectores de entidades de crédito en el supervisor, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras,, han insistido en que su respuesta sobre el asunto fue "clara, concisa y concreta". "Lo que venimos a decir es que entre el 31 de diciembre de 2010 los balances individuales de las cajas de ahorros hasta que se produce la necesidad de más de 24.000 millones de euros... entre esos momentos contables que no duran más de 18 meses, todas las cuentas contables no reflejan la imagen fiel y eso es lo importante", ha subrayado Sánchez Nogueras.

Los expertos han sido los segundos peritos en plasmar sus trabajos ante el tribunal de la causa después de los propuestos por el Ministerio Público Rafael Muñoz López-Cardona y José maría Birbe, ambos miembros de la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. Los expertos han explicado que en su trabajo pusieron de manifiesto los problemas que el Banco de España detectó en Caja Madrid y que la entidad tardó dos años en implementar las recomendaciones. Esta tardanza, unida a la acentuación de la crisis originó un empeoramiento de las cuentas.

Los inspectores del Banco de España, por su parte, han explicado que el magistrado instructor de la causa que les encargó este trabajo, Fernando Andreu, les advirtió que si necesitaban más documentación de la entidad para elaborar su pericial se la pidieran directamente a él y no al banco, para evitar problemas. Con todo, Sánchez Nogueras ha insistido en que la caída de la entidad no se puede achacar a la crisis económica, la cual no niegan. "Lo que decimos es que había millones de errores contables en términos de inversión crediticia que no fueron recogidos. Por una crisis económica no se reformulan las cuentas porque sino lo hubiera hecho todo el sistema español", ha apuntado.

Precisamente, la repercusión de la crisis en el sector financiero ha sido uno de los puntos en los que más han chocado los peritos de las partes, que comparecen de manera conjunta ante el tribunal. De hecho, Juan Zornoza, uno de los tres expertos propuestos por la defensa de Rodrigo Rato, ha respondido a Sánchez Nogueras que en 2011, año que se produjo la salida a bolsa, se produjo "el mayor error de previsión del que se tiene constancia" y éste tuvo influencia en el devenir del banco. "Existe un absoluto sesgo retrospectivo porque se pretende que lo que uno ha conocido en un momento posterior debería ser conocido en un momento anterior no se sabe sobre qué dotes adivinatorias que lo seres humanos que dirigían Bankia es posible que carecieran", ha replicado el experto.