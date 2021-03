UP presiona al PSOE sobre el alquiler: "Su herencia es incumplir promesas". 

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha confiado este viernes en que el PSOE cumpla el acuerdo de Gobierno en materia de la regulación del alquiler, si bien ha advertido que viene de una "herencia de bipartidismo muy grave" de incumplir las promesas electorales. "Se decía una cosa en campaña y luego se hacía otra al llegar al Gobierno y yo creo que nuestro país ya no tolera más este tipo de acciones", ha declarado Belarra en TVE, donde ha vaticinado que el acuerdo programático del Gobierno de coalición se cumplirá aunque "algunos lo van a hacer arrastrando los pies".

Belarra ha reiterado que "no concibe" que no se cumpla el pacto entre Unidas Podemos y PSOE para desplegar esa regulación que "pinche la burbuja" sobre los precios al alza del alquiler. A su juicio, el PSOE viene de una "herencia del bipartidismo muy grande", un periodo en el que se decía "una cosa en campaña y luego se hacía otra". Sin embargo la realidad política actual es diferente y "el país ya no tolera esto". Por tanto, se tienen que cumplir los "compromisos firmados" entre los socios de gobierno, si bien la dirigente de Podemos ha admitido que "algunos lo van a hacer arrastrando los pies" a tenor de las declaraciones de algunos ministros socialistas que no están de acuerdo con esta regulación.

Aunque no ha citado ningún nombre, las palabras de Belarra parecen aludir al caso de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, a quien ya aludió el pasado lunes cuando apeló al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que le hiciera entender que la regulación del precio del alquiler era un compromiso de la coalición.

Hay que tener "lealtad" al pacto

En consecuencia y pese a que pueda haber "mucha gente en el PSOE" que esta medida "no le gusta", solo cabe tener "lealtad" al acuerdo de gobierno suscrito y responder a una situación de "emergencia habitacional", en la que muchos jóvenes no pueden acceder a una vivienda para emanciparse. Belarra sí ha admitido avances en la negociación de la ley de vivienda en materia antidesahucios, en la que ambas alas del Ejecutivo están "un poquito más cerca" aunque no esté cerrado un acuerdo.

La situación de la crisis del Covid-19 obliga, en su opinión, a articular medidas para paralizar lanzamientos y los dos socios se encaminan a "replicar" el modelo del decreto que prohíbe desahucios durante el estado de alarma con medidas que se prolonguen más allá de mayo, pues hasta ahora han dado "buenos resultados".

"Siempre habrá debate" dentro del Gobierno

Sobre las diferencias entre Unidas Podemos y PSOE dentro del Gobierno, Belarra ha instado a normalizar que en el seno del Ejecutivo porque "siempre va a haber debate" al ser dos partidos "distintos". De hecho, ha apuntado que ese debate forma parte de la "normalidad democrática" y que es en el Gobierno donde se discute sobre los asuntos de relevancia del país, dado que España tiene una derecha "echada al monte" que solo se dedica al "ruido" y la "crispación".