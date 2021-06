Los condenados por el procés salen de la cárcel: "Buscaremos la independencia"

Los indultos a los condenados por el procés empiezan a ejecutarse. Los nueve beneficiarios de la medida de gracia aprobada por el Consejo de Ministros han empezado a salir de prisión durante la mañana de este miércoles, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado cumplir el proceso tras su publicación en el BOE. La que ha inaugurado estos abandonos de la cárcel ha sido Carme Forcadell, que ha señalado que están viviendo una "pequeña victoria". La expresidenta del Parlament, que cumplía condena en el recinto de Wad-Ras, ha estado acompañada de la actual presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs.

Tras ella, ha llegado el turno de los siete políticos que estaban recluidos en la prisión de Lledoners, en la provincia de Barcelona. Se trata del exvicepresidente del Govern catalán Oriol Junqueras, los exconsellers del Ejecutivo catalán Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Josep Rull, y los entonces líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Todos ellos han posado juntos en la puerta del recinto en el que han permanecido los últimos años, y al que en las últimas fechas ya iban menos por estar en segundo grado penitenciario. Frente a las cámaras que les fotografiaban y grababan, han mostrado una pancarta que decía "Freedom for Catalonia" (Libertad para Cataluña).

La última en ser excarcelada ha sido la también exconsellera Dolors Bassa, que cumplía su condena en el centro gerundense de Puig de les Basses. Para Bassa, el indulto es "un primer paso". Algo que ha justificado con que aún tienen un proceso abierto con el Tribunal de Cuentas por el posible fraude del procés. También ha reclamado la retirada de las euroórdenes de detención para otros implicados en el 1-O. Una alocución que ha pronunciado entre gritos de "amnistía", "autodeterminación" e "independencia" que eran proferidos por los simpatizantes del independentismo que han acudido a acompañarla.

En Lledoners, Oriol Junqueras ha ofrecido un discurso en el que ha dejado claro que no renunciarán a buscar un procés que sí se convierta en una realidad. Según el exvicepresident, pasar por prisión no ha mitigado sus ganas de buscar la secesión. Lo que sí ha ocurrido es que sus ideas independentistas se han reforzado mucho más. "Salimos con el compromiso de seguir trabajando desde la política para hacer todo eso que nunca tendría que haber salido de la política. No hay ideal más noble que el de la independencia", ha asegurado el también líder de ERC.

Antes, el que ha tomado la palabra primero ha sido Jordi Cuixart. En su discurso ha recordado a los otros implicados en el procés que se encuentran huidos para evitar a la Justicia española, como Anna Gabriel, Marta Vilalta o Clara Ponsatí. Cuixart, que ha celebrado los gritos de los asistentes de "lo volveremos a hacer", ha asegurado que el Estado les ha indultado "porque no podían tenernos más días en la cárcel por la presión". "Lo único que nos han hecho perder es el miedo. Seguiremos ejerciendo cada uno de los derechos condenados por el Tribunal Supremo", ha advertido el líder independentista. Una idea en la que ha perseverado el actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, que ha reivindicado que impulsarán la secesión de nuevo. "Lo haremos, lo haremos juntos, lo haremos bien, ganaremos", ha señalado.

En el resto de discursos, Forn, Turull o Rull han dejado claro que no abandonarán la búsqueda de la independencia de Cataluña a pesar del indulto. Tampoco han evitado las críticas a la Justicia que les encarceló. Turull, que era conseller de Presidencia y portavoz del Govern cuando ingresó en prisión, ha acusado al Tribunal Supremo de ser como "Guantánamo". Por su parte, Rull ha asegurado que seguirán en el camino que se marcaron con el 1-O, vaticinando que "conseguiremos la independencia de Cataluña y ganaremos". Su discurso ha sido muy parecido al de Romeva, que ha avisado de que "hoy no se acaba nada" y que ahora se centrarán en buscar "la amnistía, la autodeterminación y la república".

Excarcelación ordenada por el Supremo

El Tribunal Supremo ordenaba apenas dos horas antes la excarcelación "inmediata" de los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el procés, a quienes el Gobierno ha concedido el indulto apelando a "razones de utilidad pública". Tras la publicación del real decreto en el BOE, la Sala de lo Penal ha dirigido un escrito a cada una de las correspondientes prisiones catalanas para que pongan en libertad a los condenados.

En concreto, el tribunal -al que corresponde ejecutar la gracia- dictaba una providencia y un mandamiento de libertad para cada uno de los nueve presos indultados en los que ordena a los directores de los centros penitenciarios de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y Wad-Ras de Barcelona la "inmediata libertad" de los presos. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y varios consellers del Govern y dirigentes de los partidos independentistas son algunos de los que han acudido este mediodía a las cárceles catalanas para recibir a los presos.

El Gobierno concedió indultos parciales que conmutan las penas pendientes de prisión de los condenados aunque mantienen las de inhabilitación, por lo que no podrán ejercer cargos públicos mientras dure la pena. La medida de gracia está condicionada a que no cometan un delito grave (superior a cinco años de prisión) y doloso (de forma voluntaria) en una horquilla de entre tres a seis años, en cuyo caso la pena indultada se sumaría a una eventual nueva condena.