Sánchez se adelanta al PP y anuncia una rebaja del IVA del gas al 5% en octubre. 

El Gobierno rebajará el IVA del gas del 21% al 5% a partir de octubre. Así lo ha anunciado el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista concendida a 'Cadena Ser', una rebaja fiscal "selectiva que va en beneficio de la clase media trabajadora". La iniciativa era uno de los principales reclamos del Partido Popular y tenía en mente solicitarla el líder de los 'populares', Alberto Núñéz Feijóo, en el 'cara a cara' de la próxima semana con Sánchez en el Senado. Sánchez "razonable" que el Ejecutivo busque ahora impulsar medidas que ayuden a mitigar la factura de la calefacción de cara al invierno. Esta reducción estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque no descarta extenderla a lo largo del próximo año, en función de la situación.

La bajada fiscal va en línea con la aprobada hace unos meses con la electricidad, y se produce después de que el precio del gas haya registrado su máximos histórico este agosto, llegando a alcanzar los 346 euros por MWh tras la decisión de Rusia de cortar el envío de suministro de gas durante tres días a Alemania por motivos técnicos. Su cotización este jueves se encuentra en la franja de los 228 euros, un nivel históricamente alto motivado por la posible amenaza de un cierre del grifo definitivo por parte del Kremlin a Europa.

Como ya hiciera la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico hace unos días, el presidente Sánchez ha garantizado el suministro de gas en España este invierno al explicar que el país cuenta con una situación "mucho más holgada y mucho más segura" en relación con los vecinos europeos, más dependientes del gas ruso. "En principio no contemplamos ese escenario", ha insistido. Se da la circunstancia de que España ha elevado de forma paulatina las compras a Moscú a lo largo del año, hasta convertirse en su segundo proveedor en junio, seguido por EEUU, hasta representar casi un cuarto de todas las importaciones realizadas durante el sexto mes del año.

El incremento de posiciones de Gazprom en la lista de proveedores coincide con el deterioro de las relaciones con Argelia a cuenta del giro diplomático sobre el Sáhara Occidental. A este respecto, Sánchez ha comentado que, por el momento, no hay novedades sobre un posible viaje a Argel, pese a la declaración de intenciones que lanzó hace unos días en su viaje a Alemania, cuando aseguró que le "encantaría" desplazarse hasta el país del Magreb tras recibir el apoyo de su homólogo alemán, Olaf Scholz, para impulsar el gasoducto. "Siempre he defendido que España puede tener extraordinarias relaciones con Marruecos y Argelia, unos vecinos excelentes, y trabajamos por reestablecerlas y reconducirlas".

Sánchez también ha aprovechado la entrevista para cargar contra el PP, al que ha etiquetado como "negacionista": "Cuando yo era líder de la oposición, llamaba 'motu propio' al presidente del Gobierno. En esta legislatura, con Casado y ahora con Feijoó, ni en la pandemia ni ahora con la guerra he contado con ningún tipo de ayuda. Para mí es una decepción. Todas las votaciones desde que Feijoó líder del PP han sido en contra". En esta línea, le ha acusado de alinearse con las eléctricas y los bancos ante la rcisis energética."Mientras yo trabajaba para conseguir una intervención del mercado eléctrico, el PP iba de la mano de las grandes energéticas, o las grandes energéticas llevaban al PP de la mano para tumbar la medida", ha añadido.

El presidente reiterado que sí habrá aumento del gasto en Defensa, cuestionado por su vicepresidenta Yolanda Díaz hace unos días por no figurar dentro del pacto para aumentar el techo de gasto. "Cuando hablamos de aumento del gasto, hablamos de actualizar las retribuciones de tropa y marinería, cosa que hemos hecho en 2021 por 207 millones de euros, que no se habían actualizado desde 2005. Hablamos de actualizar la UME o de 100.000 empleos cualificados repartidos por toda España". En su opinión, este gasto no solo sirve para "disuadir a una potencia nuclear como Rusia", sino en aspectos como economía, empresa, empleo, cohesión territorial o ciberseguridad.

En materia de PGE, Sánchez ha asegurado que sacará los últimos presupuestos de la legislatura con "los grupos parlamentarios que ya han venido apoyando las medidas que hemos puesto en marcha". Sin embargo, el presidente no ha querido avanzar nada más sobre la hipotética reforma fiscal, de la cual se ha limitado a asegurar que ya tienen sobre la mesa "un informe de expertos" y a reivindicar las distintas medidas que ya se han ido poniendo en marcha desde que tomó posesión del cargo: impuestos a grandes tecnológicas, tasa Tobin, impuesto extraordinario a eléctricas y banca o las bajadas selectivas al IVA y otros tributos relacionados con la luz o el gas.

Por último, y ante el inicio del curso político que coincide con un nuevo ciclo electoral, Sánchez ha confirmado que ya han empezado con la elección de candidatos para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, tras afirmar que no dan por perdida "ninguna ciudad, ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia. Vamos a por todas". Preguntado por las tensiones entre Gobierno y CEOE después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, proclamara su apoyo a cualquier movilización de los sindicatos contra la patronal, Sánchez ha asegurado que ésta última "tiene que poner de su parte para dar certidumbre" y le ha pedido "que llegue a acuerdos en la negociación de los convenios colectivos", tras afirmar que "los agentes sociales han estado a la altura" al propiciar "acuerdos tan importantes como la reforma laboral".