Sánchez exhibe su soledad por Pegasus y el PP pide negociar su plan en 24 horas.

Sánchez ha tenido hoy en el Congreso una cita difícil. Un caso de espionaje a líderes independentistas durante 2017 y 2020, destapado por el medio norteamericano 'The New Yorker', ha provocado un cisma entre el Ejecutivo y sus socios principales. Ocurre en un momento en el que el Sánchez tiene que sacar adelante su gran decreto económico con el que hacer frente a los efectos perversos derivados por la guerra en Ucrania. Sus apoyos, de momento, no están asegurados y la sombra de cómo se aprobo la reforma laboral (gracias al error de un diputado del PP) está sobrevolando la banqueta azul del Congreso. Mientras ERC se ha desmarcado de dicho decreto -centrándose en el polémico caso Pegasus-, el PP le ha dado 24 horas para reunirse e incluir las medidas propuestas hace unos días por el nuevo líder del PP, Feijóo.

Cuca Gamarra, la primera que ha tomado la palabra hoy, ha aprovechado su primera pregunta para seguir presionando al Gobierno con una reunión Feijóo-Sánchez para que se tengan en cuenta las medidas presentadas por el líder gallego al presidente. "La inflacion no es un fenomeno cultural. Los precios se han disparado un 9,8%, los españoles han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 16.700 millones de euros, mientras el Gobierno recauda 7.500 millones de euros más en enero y febrero de este año. Le quedan 24 horas para aplicar más medidas en su decreto. ¿No va a tener un solo minuto para bajar el IVA del gas y la luz al 5%? ¿Ni un minuto para deflactar la tarifa del IRPF a las rentas más bajas de 40.000 euros? No haría falta ningun tipo de recortes porque se podría financiar con todo lo recaudadado. Le quedan 24 horas, todavía está a tiempo".

"Le escucho y no sé si proponen magia", ha ironizado el presidente del Gobierno, que ha continuado, "cuando han gobernado ustedes han subido impuestos, han aumentado el déficit, la deuda y han recortado el Estado del bienestar". El presidente Sánchez ha esquivado esa propuesta recordándole a la portavoz del PP que el Gobierno va a aprobar en el decreto rebajas selectivas a los impuestos de la luz, ayudas directas 1.000 millones al transporte. Otras subvenciones al sector ganadero. Y, además, un bono social eléctrico con el que proteger a 2 millones de personas. Por último, ha cercado al PP sobre lo que piensan acerca de indexar las pensiones, apelando a su propuesta de indexarlas al IPC, y ha concluido pidiéndoles su apoyo.

Por otro lado, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha apuntado al espionaje de Pegasus y ha interpelado al presidente a pactar con el PP de Feijóo. "Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espairá de forma alegal. Lo sé porque me lo han dicho sus cargos de Interior y los cargos de Interior de otros gobiernos en sesiones de investigación. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no, es más aún terriblemente grave, porque quiere decir que ustedes no han limpiado las cloacas".

"Al PSOE no le gusta Esquerra Republicana, ni Compromis, ni Más País, ni PdCat, ni Unidas Podemos. No pasa nada, pero díganlo. Tiene una alternativa: el PP de feijóo", ha añadido Rufián. Una propuesta que Sánchez ha tratado de despachar de forma breve. "Es un tema serio, creo que a lo largo de esta legislatura el Gobierno ha demostrado su firme voluntad con el diálogo. Le pido que recontruyamos esa confianza y lo que está haciendo posible ese reencuentro con la sociedad catalana".

La sesión de control de hoy -con el que contaba el Gobierno para tratar de aunar apoyos- se ha ido desviando del objetivo fijado por el Ejecutivo: pedir apoyos para su decreto económico. El caso de espionaje de Pegasus -que salpica de lleno a la ministra de Defensa, Margarita Robles- ha ido eclipsando el debate conforme han pasado los minutos. "¿Qué ha sido de aquella juez progresista que era usted? Aquella juez progresista estaría preocupada por lo que se ha hecho", ha afirmado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.