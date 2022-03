Sánchez ningunea a Díaz y Podemos en la cocina del plan de choque económico

Moncloa está preparando un "decreto muy potente" para aprobar el próximo martes día 29 de marzo. La situación lo exige: emergencia energética, subida del precio de los combustibles con paros en el transporte que están poniendo en riesgo suministros básicos y un creciente malestar social. En el entorno de Pedro Sánchez anticipan que se avecina una semana "muy mala", de fuerte presión en las calles y desde los sectores más afectados por la situación. Han fiado todo al Consejo Europeo que arranca este jueves en Bruselas. Mientras, a nivel interno, el presidente ha optado por apartar a Yolanda Díaz y a Podemos de la cocina del plan de choque. Lideran los ministros del PSOE.

Sánchez pidió hace unos días a Díaz que le entregara "ideas" para incorporar al citado real decreto-ley que está preparando el Gobierno. La vicepresidenta segunda recabó un documento de trabajo entre los ministerios de Unidas Podemos y lo entregó a sus socios. Pero el PSOE está actuando por libre, desdeñando o rebajando, hasta el momento, las iniciativas que han planteado los ministros de UP, indican distintas fuentes gubernamentales.

Tampoco se están produciendo reuniones de coordinación a las que estén asistiendo altos cargos de UP. Ni Díaz ni Ione Belarra. Los maitines son historia. Los ministerios del PSOE no sólo dirigen la política exterior, también la política económica. Tampoco los secretarios de Estado están pudiendo incorporar a los documentos de trabajo de sus socios las propuestas que tienen encima de la mesa. Los socialistas llevan el timón y los morados tampoco saben, a menos de una semana del decisivo Consejo de Ministros, si Transportes aceptará congelar el precio de los alquileres mientras dure la crisis o si Inclusión aceptará mejoras en el Ingreso Mínimo Vital.

Este ninguneo a UP quedó este martes evidenciado en varios hechos. En el Consejo de Ministros, según confirman testigos presenciales, ni siquiera se abordó la crisis económica. Los cónclaves de los martes en Moncloa son momentos solemnes, donde los presentes apenas se pueden salir del orden del día. Pero ese protocolo es, en ocasiones, transgredido por la realidad. Ocurrió, por ejemplo, en el famoso Consejo de Ministros que declaró el estado de alarma en marzo de 2020 y donde se abordaron medidas concretas para hacer frente a la situación económica. Fue el cónclave más largo de la historia democrática, sólo superado por el de la expropiación de Rumasa, por el intenso debate que se originó. En el de ayer, sin embargo, no hubo discusión política o económica alguna.

Sánchez tampoco habló con Díaz tras la discrepancia de fondo por el Sáhara. O, mejor dicho, Díaz no pudo arrancar unos minutos a Sánchez, confirman fuentes de uno y otro lado del Gobierno. El presidente, afirman, está centrado en el Consejo Europeo del jueves y "Díaz tiene que ser consciente de que es la ministra de Trabajo", afirma una fuente socialista. Que la coalición no atraviesa su mejor momento no es ningún secreto.

Sánchez también decidió que Díaz no participara en las dos reuniones que mantuvo este martes con los primeros espadas de las empresas energéticas. Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Bogas (Endesa), Francisco Reynés (Naturgy), Josu Jon Imaz (Repsol)... Fue una jornada intensa, en dos tandas de mañana y tarde, en las que el presidente y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, enfriaron la propuesta de Díaz de imponer un impuesto a las empresas energéticas.

Sánchez sí ha decidido incorporar a Yolanda Díaz a las reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso. Pero no son encuentros de los que vayan a salir aportaciones. Fuentes del área socialista se limitan a señalar que "se analizarán" estas propuestas al Gobierno "antes de la aprobación del Real Decreto Ley el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros". El PSOE "no nos está tratando como si fuéramos la otra parte de la coalición", lamentan desde UP. No es una situación nueva pero sí se ha acrecentado en los últimos días a raíz del agravamiento de la crisis por la guerra en Ucrania.

Yolanda Díaz aún tiene una conversación pendiente con Sánchez para abordar el potente choque que se produjo por el volantazo con Marruecos y el Sáhara. Un giro estudiado desde hace meses pero que no se comunicó a UP. "Quien incumple el mandato de país es el presidente", reaccionó la vicepresidenta segunda en un tono que no gustó en Moncloa. Esa reunión no llegará hasta la semana que viene, ya que Sánchez está centrado en el decisivo cónclave en la capital comunitaria.