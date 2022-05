Sánchez promete a 48 'majors' de EEUU eximirles de la cuota del 6% en catalán

Cuarenta y ocho altos directivos de las principales 'majors' de Estados Unidos estaban convocados este lunes en Moncloa. Pedro Sánchez, ajena al escándalo por Pegasus y, por cierto, con su teléfono móvil sobre la mesa, les quiso agasajar con un gran almuerzo en la Sala de Columnas del complejo presidencial, una zona donde se celebraron los Consejos de Ministros durante la pandemia. No es el Ibex 35, con quien el presidente atraviesa un periodo de relaciones frías, pero sí es un sector, el audiovisual del otro lado del Atlántico, que ha puesto sus ojos en España y al que el Gobierno quiere corresponder a través de alfombra roja en el terreno empresarial y político para que convertir nuestro país en un "gran plató de rodaje", con todo el empleo directo e indirecto que se puede general. Es una de las grandes apuestas del presidente para lo que quede de legislatura, aunque ello conlleve tener que recurrir a ingeniería legal con la Ley Audiovisual y la polémica cuota obligatoria del 6% en lenguas cooficiales.

Representantes de Universal, Netflix, HBO, Disney, Star+, Paramount, Warner, NBC… compartieron mesa y mantel con Sánchez en Moncloa. Fue un formato pocas veces visto en el complejo presidencial. Se organizaron media docena de mesas redondas con directivos llegados, principalmente, de la costa oeste de EEUU. Sánchez y su jefe de gabinete, Óscar López, en la presidencial junto a la embajadora de Joe Biden en España, Julissa Reynoso. Y en cada una de las tablas, un representante del Gobierno. En una Nadia Calviño, en otra Reyes Maroto, en otra Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos... El listado oficial de invitados, asegura el Gobierno, no se puede facilitar porque las empresas americanas se enfrentarían a problemas legales (en EEUU se cuida al máximo las relaciones con los gobiernos). Argumentan un posible problema de 'compliance'.

La conversación con Sánchez y su equipo, explican fuentes gubernamentales, giró en torno al llamado "hub audiovisual". Sánchez puso todas las facilidades necesarias a estas 'majors' que invierten millones de euros en sus producciones. A saber: España les va a cuidar; no encontrarán trabas en la legislación nacional; sus inversiones van a estar seguras y no corren peligro; tendrán acceso directo tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Economía -esta es una de las declaraciones habituales de Sánchez en este tipo de foros, ya que algún empresario ha desvelado que el jefe del Ejecutivo no duda en ofrecer su número de teléfono directo para cualquier necesidad-; seguridad jurídica y agilidad para tramitar los permisos necesarios para desembarcar. El Gobierno, consciente del potencial de esta industria, quiere que los sets de rodaje se instalen en España y por eso efectúa este movimiento empresarial al más alto nivel. "Todo parece fácil desde fuera, pero se está trabajando intensamente para hacer de España un hub de producción audiovisual", explica un cargo del Gobierno.

Eliminar posibles trabas afecta esencialmente a la Ley Audiovisual que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Una norma clave para el futuro del sector pero que Sánchez desvincula de las potenciales inversiones de estas 'majors' americanas. Según explican fuentes del sector y confirman desde el Ejecutivo, el presidente se comprometió con estas grandes compañías a que la cuota obligatoria de producción en las lenguas cooficiales no afecte a sus proyectos en España. Es decir, que la llamada enmienda Netflix no sea de aplicación a estas plataformas internacionales. Para las 'majors' estadounidenses era imprescindible solucionar este problema con lo que ellos llaman en sus informes "diferencias lingüísticas".

Sánchez y Calviño con representantes de las 'majors' en Moncloa Fernando Calvo / Moncloa

La cuota Netflix fue uno de los aspectos más complicados de resolver en la negociación de Presupuestos para que ERC apoyara las cuentas públicas. Las plataformas americanas se molestaron con el Gobierno, que hizo encaje de bolillos para poder sacar adelante las cuentas públicas que garantizan completar la legislatura. Lo que hizo Sánchez fue movilizar a Félix Bolaños, su hombre para todo, para salvar la votación definitiva en el Senado. Finalmente, y al tratarse de la transposición de una directiva europea, el criterio que fijó el Gobierno fue que la cuota obligatoria del 6% de la producción en lenguas cooficiales solo afectara a prestadores de servicios audiovisuales establecidos en España, y no a estas grandes multinacionales.

"Nos han prometido que la cuota Netflix sólo afectará a operadores nacionales"

"Nos han prometido que sólo afectará a los operadores nacionales", confirma un representante de estas compañías americanas. En definitiva, lo que les planteó el Gobierno a los Netflix, HBO, Amazon o Disney, entre otras, fue que podían dar por segura su inversión porque la propia directiva comunitaria limita la capacidad de acción de la legislación española, que no puede llegar más lejos tratándose de empresas que operan en diferentes países europeos.

Entre los invitados a Moncloa se encontraba un viejo conocido del Gobierno. No llevaba tarjeta identificativa al cuello. Se trataba de James Costos, el exembajador de Barack Obama en España, que tomó la palabra durante el almuerzo. Costos es actualmente presidente de Secuoya Studios, la productora que ha recibido el visto bueno de Presidencia para grabar la miniserie sobre la vida en Moncloa y en la que aparecerá Sánchez y la cúpula del Gobierno mostrando cómo es el día a día en el complejo presidencial.

Incentivos fiscales y visados exprés

En el Gobierno es consciente del potencial de estas compañías y ya está poniendo en marcha iniciativas para atender todas sus demandas, aparte de la vía directa que ha ofrecido Sánchez, y prepara algunas reformas legales para acelerar los incentivos fiscales (están previstas medidas por valor de 1.300 millones de euros) y para dar prioridad a la gestión de los visados necesarios. Además, el Icex ha puesto en marcha una oficina especial, "Spain Audiovisual Bureau", que servirá para atender las consultas relacionas con este impulso audiovisual.

Sánchez saluda al actor Freddie Highmore Fernando Calvo / Moncloa

Dos detalles más sobre el especial recibimiento que ha organizado el Gobierno a los representantes de las 'majors' estadounidenses. El recorrido no sólo contempla Madrid, donde la Casa Real, a través de la Reina Letizia, también les ha tenido en cuenta. En los próximos días su gira por España se completará con una visita a Sevilla y otra a Canarias, que cuenta con un régimen fiscal especial para estas compañías. El objetivo es encontrar posibles localizaciones para sus futuras producciones. Entre los invitados a Moncloa este lunes se pudo ver al actor Freddie Highmore, que conversó con Sánchez, conocido por su papel en 'The Good Doctor' y que ahora triunfa con la serie 'Asalto a la casa de Moneda'. Los actores también son parte importante de esta estrategia del Gobierno.