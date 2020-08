El sector del textil recibe la puntilla: sin uniformes ni compras para los colegios

Carmen tiene dos hijos de 9 y 11 años. Sus niños estudian en un concertado colegio del barrio de La Guindalera de Madrid, junto a la plaza de toros de Las Ventas, el Fundación Caldeiro. Y llevan uniforme. Pero este año, Jonathan y Luis no estrenarán uniforme cuando vuelvan al cole, si finalmente el inicio del cole es presencial, el próximo 17 de septiembre. "No voy a comprar uniformes porque no sabemos si en una semana los chavales volverán a estar en casa. Parece que el curso se iniciará de forma presencial, pero ¿hasta cuando durará así? Por ello, les arreglaré los uniformes del año pasado y así tiraremos. No voy a hacer un gasto para unos días. Además, el dinero hay que guardarlo porque si mandan a los chavales a casa lo utilizaré para comprar un ordenador o una tablet para que puedan seguir las clases online".

La postura de Carmen es la más común entre los millones de padres españoles de cara a esta vuelta al cole postpandemia o en medio de una segunda ola que es, ante todo, incierta. Y como suele suceder en épocas de incertidumbre se impone la restricción en el gasto. Y esto lo sufren, entre otros, las empresas textiles que venden uniformes, chándals, calzado, mochilas y demás ropas y materiales imprescindibles para la vuelta al cole. "Cuando nos referimos a la venta de uniformes sé perfectamente de lo que hablo porque mi empresa, Neck&Neck, vende uniformes y la bajada de ventas de este año respecto a los anteriores es de un 60% como mínimo".

"No tengo datos específicos y globales sobre los comercios textiles dedicados principalmente a uniformes", dice Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel. Aun así, organización más representativa del sector de la moda y el retail en España, y que agrupa a más de 800 empresas, cerca de 15.000 puntos de venta y más 80.000 trabajadores en el territorio nacional, avisa: "En general, la bajada de ventas del sector textil en España este año 2020 se sitúa en el entorno del 70%. El sector ha perdido ya 8.000 millones de euros y hay en peligro muchas empresas y muchísimos puestos de trabajo. Entre 200.000 y 300.000. Según nuestros cálculos el 15% de los puntos de venta, unos 2.000, no han reabierto sus puertas pese al fin de las restricciones y están en serio peligro de cierre el 25% de tiendas del sector", unas 5.000, "si la tendencia actual se mantiene en otoño".

Como explica la secretaria general de Fedecon (Federación Española de Empresas de la Confección) y Moda España, Carmen Torres, el problema por la contención de los padres en las tradicionales compras de la vuelta al cole no es tanto para las empresas de confección, aunque si la situación se mantiene estas lo sufrirán la próxima temporada, como para el comercio textil y el retail. "Las producciones de uniformes de colegio se suelen hacer con mucho tiempo, normalmente entre enero y febrero para poder fabricar el tejido (30 días ) confeccionar y después personalizar con escudos bordados etc . Para poder entregar en el mes de junio, ya que muchas madres previsoras compran justo los últimos días antes de terminar el colegio y no dejarlo para septiembre, que suelen venir de las vacaciones económicamente más justos; además, algunos colegios, suelen tener promoción de descuento si lo compras antes, etc. Pero está claro que este año es diferente a todos".

Que se lo pregunten al matrimonio que desde hace más de 30 años regenta Hipertextil Chapinas, en el madrileño barrio de Carabanchel. Un espacio de más de 300 metros cuadrados y cuyas estanterías rebosan de uniformes, chándals, babys, sudaderas... Ellos venden uniformes para más de 30 colegios de Madrid y en febrero, "antes de imaginar la que se nos venía encima", realizaron una inversión de unos 100.000 euros para tener todo dispuesto para la vuelta al cole 2020-21. A estas alturas del mes de agosto ya deberían haber vendido buena parte de la mercancía y estar despachando entre 30 y 40 uniformes diarios, pero "apenas estamos vendiendo 10, 15.."”

La tienda ya se quedó sin vender toda la ropa de primavera, camisetas de manga corta, pantalones cortos... Y ahora "la gente está esperando si la vuelta al cole es presencial o no, que parece que sí, pero...". Para ellos, una vuelta al cole ‘telemática’ sería mortal y "una ruina". "Habría que guardar todo el género para el año que viene y venderlo más adelante", confían.

La secretaria general de Fedecom y Moda España nos cuenta además otro dato. El consumo "será menor porque, aunque haya colegio presencial, no habrá actividades extraescolares, juegos en el patio, deportes, gimnasia, que están muy restringidos. Los niños y niñas podrán pasar con un uniforme y un chándal o unos zapatos y unas zapatillas todo el año porque tendrán un menor desgaste y eso lo van a notar mucho las empresas fabricantes y los comercios", avanza.

El presidente de Acotex alerta de otro fenómeno que están sufriendo las tiendas que venden uniformes para los colegios: "Las personas están pidiendo que el plazo de devolución sea de más de un mes por si empieza el cole de manera presencial y a los pocos días se manda a los niños a casa". La propietaria de ‘Témola’, una tienda de uniforrmes del centro de Córdoba, que regenta desde hace 35 años, confirma la tendencia. "¿Cómo voy a aceptar devoluciones después de más de un mes? Si todos devuelven..." Explica que "antes las familias compraban uniformes para todo el año, pero ahora, y con cuentagotas, porque la tienda tenía que estar llena ahora y no hay nadie, la gente solo compra para el inicio de curso, la ropa de verano, y ya está. Para las guarderías se está comprando algo más porque empiezan antes, pero, en general las familias venían durante todo agosto. Primero los que se iban en la segunda quincena y a partir del 15, los que volvían, pero a fecha de de hoy este aluvión aún no se ha producido. Me temo que la próxima semana comiencen las colas y eso ya sí va a ser un problema, aunque serán bienvenidas las ventas", explica.

Todo esto en un sector como el textil que en julio, ya en plena desescalada, tuvo un descenso de ventas del 22% respecto a julio del 2019 y en el acumulado de los siete primeros meses del año del 43,1%. Por ello Acotex exige "que se aplacen los ERTEs hasta final de año e incluso se prolonguen durante 2021; haya moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la Seguridad Social y es vital la reducción del IVA para incentivar el consumo, como se ha hecho en Alemania, por ejemplo", dice Zamacola.

"Porque es que además, las empresas no tienen dinero ni para hacer un ERE. No hay dinero ni para poder pagar las indemnizaciones por despidos si las cosas no mejoran. La situación del sector es dramática porque además todo se ha hecho mal desde la administración. La gente tiene miedo de ir a las tiendas", sentencia.

Y es que ante una vuelta al colegio en medio de una nueva escalada de la pandemia de la Covid-19 y con la incertidumbre, pese al acuerdo alcanzado este jueves entre el gobierno central y las autonomías, de si será presencial o no, las familias se plantean un dilema: ¿Será mejor invertir en uniformes, ropa, chandals, zapatos, mochilas... O en una tablet, un ordenador y una buena conexión a internet? Y mientras, las empresas del textil sufren la incertidumbre a la que están sometidos los más de 8 millones de alumnos de enseñanzas no universitarias que hay en España en los más de 34.000 colegios públicos, concertados y privados que existen en nuestro país.