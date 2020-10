El Supremo ratifica las penas de Gürtel pero cuestiona las menciones a la caja b

El Tribunal Supremo ha revisado la sentencia por la primera época de la trama Gürtel. Los magistrados de la Sala Segunda han resuelto los recursos presentados contra el fallo por la primera etapa de la red y aunque confirman en líneas generales las penas de los principales acusados, consideran excesivas las menciones a la caja 'b' del PP al recordar que solo participó como responsable civil a título lucrativo y que, por tanto, no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa. "Efectivamente no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso", reza la sentencia del alto tribunal que revisa el fallo de mayo de 2018 de la Audiencia Nacional y que provocó la moción de censura del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ahora bien, en su resolución de 1843 folios y dictada por unanimidad, los magistrados concluyen que "en modo alguno es reprochable" que se haga alusión a los medios de prueba relacionados con la formación que preside Pablo Casado puesto que es el "nexo común que sirve de amalgama" en los hechos que llevó a cabo la red de Francisco Correa entre los años 1999 y 2005. Así pues, aunque comparten lo manifestado en el voto particular que emitió el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado, también confirman la responsabilidad como partícipes a título lucrativo tanto del PP como de la exministra de Sanidad Ana Mato y de Gema Matamoros (esposa del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega). Entienden que es una condena para que restituyan lo que recibieron "a título gratuito" y, por tanto, devuelvan al Estado 133.628 euros por los actos electorales que se celebraron en Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo de Alarcón. Lo tendrá que reembolsar de forma solidaria con otros siete acusados mientras que a Mato también se le ratifica la cuantía de 27.857 euros por los viajes y las fiestas que Correa organizó para su familia.

"Si a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aún sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal, ha de devolverlo. Así de sencillo. Aunque no se hubiera enterado de nada. Incluso en los casos en que hubiera sido engañado, haciendo creer que era un donativo legítimo. Por tanto, no es un problema de que la defensa haya de demostrar su inocencia. Son inocentes y esta Sala casacional no dice lo contrario. Sencillamente se ha demostrado que han recibido un dinero que provenía de un hecho ilícito, que, por tanto, ha de ser devuelto", razona el Tribunal Supremo sentenciando que el PP no es culpable penal de la trama Gürtel pero sí responsable civil. Es más, asegura que si el partido hubiera reintegrado las cantidades que ahora debe abonar antes del juicio, "su presencia en el mismo no hubiera sido necesaria".

Menos pena para Bárcenas y Rosalía

Del total de 29 condenados por esta trama de amaños de contratos públicos, algunos logran una rebaja de su pena, como es el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas (pasa de 33 a 29 años); su mujer Rosalía (de 15 a 12 años y 11 meses); el exconsejero del PP Alberto López Viejo (de 31 a 27 años y 10 meses) o en menor medida al exnúmero dos de la red Pablo Crespo, al cual le reducen cuatro meses de su condena inicial de 37 años. También se le rebaja al contable de la Gürtel José Luis Izquierdo (de 17 a 13 años y 10 meses) al extestaferro de Correa Antonio Villaverde (a quien se le reduce a 3 años y 11 meses) o a Teresa Gabarra, mujer de López Viejo. Esta última pasa de cuatro años a un año y medio de cárcel.

En el caso del cabecilla de la red, Francisco Correa, el Tribunal Supremo aprecia que hay que reducirle la pena de 51 años y 11 meses a 51 años. El motivo hay que encontrarlo en que se le aplica la atenuante de colaboración por confesar en sede judicial la existencia de una trama mediante la cual se adjudicó la organización de actos de campaña del PP que cobró en 'b' desde Génova. De este modo se le confirma la condena por las ramificaciones de la red en Estepona, Majadahonda, Castilla y León, Pozuelo y Comunidad de Madrid. El Supremo asume el relato de hechos de la Audiencia Nacional y habla de la creación de un "auténtico y eficaz sistema de corrupción" entre los miembros de la trama y el PP a través de su "estrecha y continua relación con influyentes militantes del partido".

Por contra, algunas penas se elevan al castigarse de forma separada el fraude y la malversación que se cometieron en concurso de delitos, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción en su recurso. Entre los afectados por este supuesto están Guillermo Ortega (se le aumenta hasta los 40 años y 3 meses); la exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano (pasa de 14 años y 8 meses a 17 años y 8 meses) o el denunciante de la trama Juan José Moreno (condenado a un total de 17 años y 2 meses). Finalmente, ratifican la sentencia de la Audiencia para el exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses) o el exconcejal del PP en Majadahonda José Luis Peñas (4 años y 9 meses).

Pendientes de la ejecutoria

Se trata de la segunda revisión del Tribunal Supremo de la trama Gürtel después de la condena por Fitur. Como ya hiciera entonces, el alto tribunal confirma la existencia de esta red en la que mediaron sobornos a funcionarios, se emitieron facturas falsas y se montó un entramado societario para acceder a las adjudicaciones a la par de ocultar los fondos ilícitos. En lo que a Bárcenas respecta el tribunal da por acreditado que se lucró con la caja 'b' del PP al intermediar en este sistema de amaños y que escondió parte de los fondos sustraídos en Suiza. Añaden que creó un entramado societario del cual era titular para ocultar el origen de los fondos bancarios, los cuáles fue nutriendo con ingresos en efectivo y con los rendimientos derivados de las inversiones realizadas en esa etapa. De su mujer sentencia que "tuvo pleno conocimiento" del origen de dichos fondos.

Tras hacerse pública la sentencia, en mayo de 2018, la Audiencia Nacional celebró las 'vistillas' para determinar el ingreso en prisión de los condenados. A falta de que el Supremo confirmara el fallo, se acordó esta medida para Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo. Estos tres condenados se sumaron a Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez (el bigotes) que ya se encontraban en la cárcel por su implicación en la rama de Fitur Valencia, la cual fue confirmada por el Tribunal Supremo en mayo de ese año. Ahora, y después del pronunciamiento del alto tribunal, será el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó estos hechos, el que tenga que decidir sobre el ingreso en prisión de los condenados en firme que tengan las penas más altas.

El juicio por esta primera época de la red -que se celebró entre los años 2017 y 2018- tuvo como punto fuerte no solo la confesión de Correa sino también la declaración en calidad de testigo de Mariano Rajoy. El entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular acudió en persona a declarar a la sede de San Fernando de Henares el 26 de julio de 2017 en un dispositivo de seguridad sin precedentes. El expresidente del Ejecutivo explicó que desconocía la existencia de la caja 'b' del partido y que "jamás" conoció que la formación recibiera donativos de los empresarios ligados a la caja 'b'. Ahora el alto tribunal confirma la existencia de esta trama opaca y de esta financiación paralela a la contable aunque el fallo no recoge ni una sola mención a su persona. Con todo, la causa que investiga la caja 'b' del PP, también conocida como papeles de Bárcenas, todavía sigue su curso en la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado José de la Mata.