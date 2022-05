Trabajo y Google presentan sus 11.000 becas de formación para desempleados.

Google y el Ministerio de Trabajo y Economía Social han presentado este viernes las 11.000 becas que ofrece la tecnológica para cursar los Certificados Profesionales de Google, en colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación para la Formación en el Empleo (Fundae). En la presentación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado la importancia de que la recualificación de las personas trabajadoras "debe ser siempre de carácter inclusivo e integrador".

La titular de Trabajo ha precisado que se trata de una tarea que debe unir por igual a las empresas, impulsando así los criterios de responsabilidad social, y a las diversas administraciones, que deben sumarse a este esfuerzo colaborativo a fin de propiciar el acceso a una capacitación en herramientas digitales que contribuya a erradicar brechas y desigualdades. "Los datos hablan por sí mismos de una voluntad compartida: la de una digitalización sin brechas ni desigualdades, laboralmente inclusiva, diversa, que anima a nuestras políticas públicas, que implica a empresas y organizaciones no gubernamentales y que impregna esfuerzos colaborativos", ha concluido la ministra.

Estas becas destinadas a SEPE, Fundae y las ONG: Factoría F5, Fundación Esplai, Fundación FAD Juventud, Open cultural Center / Migracode, Fundación Secretariado Gitano, FELGTBI+ están dirigidas a personas en situación de desempleo o que pertenezcan a colectivos vulnerables. Google también ha dado a conocer la disponibilidad de tres certificados para cursar en español 'Análisis de Datos', 'Diseño de Experiencia de Usuario' y 'Gestión de Proyectos', que se suman al de 'Soporte en Tecnologías de la Información', ya disponible en español desde 2021. Los certificados están disponibles para todas las personas interesadas a modo de una tarifa plana a través de la plataforma Coursera.

Según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la compañía ofrece, por segundo año consecutivo, a la FELGTBI+ estas becas de formación online para que las personas trans desempleadas puedan incrementar sus competencias digitales de cara a su incorporación o reincorporación al mercado laboral. FELGTBI+ ha explicado que ofrecerá esta formación en el marco de su programa 'Yes, we trans', iniciativa de ámbito estatal, que persigue fomentar la incorporación de profesionales trans al mundo laboral y acompañar a las empresas que los contraten para que sepan cómo trasladar al resto de la plantilla el valor de la diversidad.

Por su parte, la Fundación FAD Juventud ha puesto en marcha por segundo año el proyecto 'Work in Tech by FAD', en el que ofrece 120 becas para jóvenes de 18 a 35 años que quieran formarse en competencias digitales que les abran camino a desarrollarse profesionalmente en entornos digitales. Así, ha detallado que no es necesaria ninguna experiencia previa y pueden solicitarse a través de la página de WiT. En la primera edición, 1.350 jóvenes accedieron a la formación obteniendo diversos grados de profundización en las materias y unos 250 jóvenes obtuvieron el certificado profesional de Google.

Por otro lado, la FAD ha apuntado que gestionará otras 150 becas más que INCO Academy ofrece para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes mediante las herramientas adecuadas que permitirán a las personas formarse en conocimientos y habilidades para trabajar en áreas profesionales de alta demanda y de gran proyección de futuro relacionadas con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación: UX, Data Analysis y Project Management. En relación con las 270 becas gestionadas por la FAD, la entidad ha apuntado que se dirigen a jóvenes vulnerables, y de forma prioritaria a mujeres jóvenes desempleadas o en situación de exclusión o vulnerabilidad.

Las becas han sido cedidas por el programa social Work in Tech de INCO Academy, que ha llegado a más de 16 países en Europa donde más de 9.500 personas se han formado para despegar sus carreras en el área de Tecnologías de la Información. Desde que fue puesto en marcha en 2018, el 82% de los alumnos y alumnas que lo han cursado han encontrado trabajo, han accedido a un puesto de trabajo mejor o se ha incrementado su salario. La formación ofertada --de unas 120 horas y que cuenta con un Certificado Profesional de Google-- capacita en competencias relacionadas con el Soporte a las Tecnologías de la Información (IT Support). Se adquieren competencias en resolución de problemas de servicio al cliente, sistemas operativos, administración de sistemas, automatización y seguridad.

Tutorización, mentoring y networking

El proyecto Work in Tech (WIT) ofrece una red de apoyo al estudiante: un plan de tutorización para el acompañamiento en la experiencia de aprendizaje y un plan de mentorización en el que profesionales expertos en el área tecnológica y en el de recursos humanos les orientarán en este tránsito laboral hacia un ámbito de gran futuro para su inserción laboral. "Gracias al apoyo de INCO Academy, desde la FAD podemos lanzar esta oferta formativa para mejorar la empleabilidad de cientos de jóvenes. Sabemos que el empleo de calidad es el eje sobre el que se construye el futuro de los y las jóvenes y es nuestra responsabilidad poner a su alcance herramientas como esta para que puedan hacerlo posible", ha dicho la directora general de Fad, Beatriz Martin Padura.