UP pide a Sánchez que consolide su giro a la izquierda y no eleve el gasto militar. 

Unidas Podemos ha celebrado las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Debate sobre el estado de la Nación aunque le ha pedido que consolide el giro a la izquierda con más medidas en esta línea. A su vez, ha insistido en su oposición a elevar el gasto en Defensa. Así lo han trasladado el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, y el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, durante su intervención en el Debate de Estado de la Nación para celebrar que Sánchez, con las nuevas medidas anunciadas, haya girado el rumbo del Ejecutivo como medidas netamente progresista.

"Somos insistentes, también cabezones como decía una ministra pero también sabemos reconocer cuando se acierta", ha desglosado Echenique mientras que Asens ha destacado que el presidente ha recogido "el guante" cuando le pidieron "valentía" al escenificar hoy un "golpe de timón progresista" que agradecen, haciendo realidad desde el Ejecutivo lo que hasta hace poco parecía "imposible" y "llegar lo más lejos que nunca". De esta forma, Echenique ha planteado desde la "lealtad" y de cara a los futuros Presupuestos más medidas, como un fondo de 10.000 millones para fortalecer la sanidad y la educación pública, una nueva Ley de Familia con renta universal de crianza de 100 euros y permiso retribuido de siete días a trabajadores para cuidado de familiares, 600 millones de euros más o subir inmediatamente el salario mínimo interprofesional (SMI).

Respecto al gasto militar, Asens ha señalado que la gente no necesita un decreto de la guerra sino "cien decretos sociales" como los anunciados este martes, según ha señalado. Además, ha indicado que aumentar el gasto militar no va a bajar el IPC ni mejorar la vida de la gente. Además le ha preguntado como quieren ser recordados como coalición , si por la primera Reforma Laboral que recuperó derechos o por el 2% de gasto militar. Por su parte, Echenique ha pedido hacer todo el esfuerzo posible para lograr la paz y dedicar todos los recursos a proteger a la población y no aumentar el gasto en armamento.