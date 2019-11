Vox arrasa en las ciudades más pobres de España y el PP acapara el voto de los ricos

Las elecciones generales han dado un nuevo vuelco al panorama político español. El PSOE ha perdido tres escaños y se ha quedado en 120, pero el ascenso del PP desde los 66 hasta los 88 diputados ha reforzado el bipartidismo (ambos acaparan el 48% de los votos, frente al 45% de abril). Unidas Podemos ha pasado de 33 a 26 asientos en el Congreso y la debacle de Ciudadanos ha llevado a la formación a desplomarse desde los 57 hasta los 10 parlamentarios e incluso a la dimisión de su líder, Albert Rivera, ya fuera del partido y de la vida política. Pero si el 10-N deja una noticia es la explosión de Vox, que ha doblado de largo sus resultados del 28-A y ahora cuenta con 52 escaños. Solo un dato más: antes del 15-M, el movimiento indignado que lo cambió todo en 2011, la tercera fuerza política en España era Izquierda Unida. Ahora ese lugar lo ocupa Vox.

Hasta ahí el resumen general a nivel nacional de la repetición de los comicios que tuvo lugar este domingo, 10 de noviembre. Pero el desglose del escrutinio deja datos menores, no por ello menos relevantes y, de hecho, bastante esclarecedores sobre lo que está sucediendo en el mapa político español. Por supuesto, los más de 8.000 municipios del país no votan igual, y existen diferencias notables entre la orientación de los más ricos y los más pobres en términos de renta per cápita. En estas elecciones han quedado claras al menos dos tendencias: la formación de Santiago Abascal arrasa entre las rentas bajas con sus mensajes en torno a la unidad nacional, mientras los 'populares' de Pablo Casado se afianzan entre los territorios con población más adinerada.

El cruce de los resultados de las elecciones con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja la buena acogida de Abascal entre los más pobres. De acuerdo con el 'ranking' que elabora el INE en base a la renta neta media anual per cápita de los 405 municipios con más de 20.000 habitantes, las cinco ciudades más pobres del país son andaluzas (Níjar y Vícar, en Almería; Los Palacios y Villafranca, en Sevilla; Alhaurín el Grande, en Málaga; e Isla Cristina, en Huelva). Y en cuatro de ellas Vox fue el partido más votado este domingo, reforzando considerablemente su posición respecto a los resultados obtenidos el 28-A.

Según la misma estadística, por el otro lado de la tabla, cuatro de los cincos municipios más ricos de España se sitúan en Madrid. Se trata de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Las Rozas y Majadahonda. En todos ellos obtuvo más votos el PP que ningún otro partido, mejorando de largo sus resultados respecto a los comicios de hace apenas seis meses. El quinto es Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Aquí el claro vencedor fue ERC, si bien la formación independentista empeoró su representación en relación al 28-A, mientras los 'populares' mejoraron de manera notable su presencia en los votos de esta ciudad catalana.

Vox se hace con el Sur

Níjar, con una renta media neta anual de 6.253 euros por habitante, es la ciudad más pobre de España. Situado en Almería, este municipio de algo más de 30.000 habitantes dio un respaldo mayoritario a Vox, que se hizo con el 34,97% de los votos, por encima del 28,44% de abril. En paralelo, en el sevillano municipio de Los Palacios y Villafranca, el segundo menos pudiente del país con una renta per cápita de 6.550 euros anuales, el PSOE se mantuvo como primera fuerza, si bien en las anteriores elecciones doblaba a Vox en porcentaje de votos y en estas ha caído al 29,23%, frente al 26,64% de los de Abascal, que ya pisan los talones a los socialistas.

Por detrás se sitúa el malagueño Alhaurín el Grande, donde la renta media es de 6.629 euros anuales y el respaldo al partido de extrema derecha, que ya es la tercera fuerza política del país, se ha disparado un 64% en los últimos seis meses. El domingo coparon el 31,77% de los sufragios, frente al 18,73% del 28-A. También en el municipio almeriense de Vícar (6.634 euros) crece el voto a Vox del 26,40% al 36,43%; y en Isla Cristina (6.823 euros) repunta un 61%, hasta el 28,31%. En los tres casos, la segunda fuerza más votada es el PSOE, que empeora sus resultados respecto a abril, y la tercera el PP, que mejora posiciones.

El PP, líder en 'el Madrid de los ricos'

Nada que ver con lo sucedido en los municipios más pudientes del país. En cuatro de cinco, los madrileños, el PP de Casado se ha consolidado como la fuerza más votada. El primer bastión 'popular' –y el más rico, con 25.957 euros anuales de renta per cápita de media– es Pozuelo de Alarcón, donde acaparan hasta el 40,11% de los votos, muy por encima del 29,56% de la anterior convocatoria electoral. En Boadilla del Monte, la segunda ciudad más rica de España donde la renta media alcanza los 19.702 por cabeza, el repunte ha sido incluso mayor: del 25,93% al 37,17% de los votos.

Y más aún sube en Las Rozas, donde el 34,85% de los votantes (que ganan de media 19.340 euros netos al año) respaldaron al candidato Casado, frente al 23,31% que lo hicieron el 28-A. Los ciudadanos de Sant Cugat del Vallès son los siguientes más ricos, con 19.151 euros anuales, y su voto fue a parar a ERC. Sin embargo, el respaldo a los soberanistas cayó un 16%, desde el 26,74% de abril hasta el 23,34% de este 10-N. Al mismo tiempo subió el PP, que es la quinta fuerza política en este municipio catalán, de un 4,94% a un 9,08%. También salió reforzado en Majadahonda, la quinta ciudad más rica (18.624 euros), donde pasa del 26,52% al 37,5% de los sufragios.

En cualquier caso, Vox no solo triunfa entre los menos adinerados, sino que su discurso ha conseguido calar también en los lugares con rentas altas. En los cuatro municipios madrileños más acomodados es la segunda fuerza más votada, por detrás del PP. Y el apoyo a Abascal ha subido en estas elecciones en todos ellos. No así en Sant Cugat del Vallès, donde el partido de extrema derecha despierta menos simpatías y cae hasta el octavo puesto, por detrás de JxCAT, PSC-PSOE, En Comú Podem, PP, CUP y Cs. Aún así, allí Vox mejoró este domingo sus resultados respecto al 28-A y alcanzó el 5,57% de los votos (desde el 4,13%).