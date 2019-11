Cola Cao o Nesquik: cuál es mejor y otros cacaos de supermercado más saludables

La España adicta al cacao soluble se divide entre los que prefieren el Cola Cao por su sabor más intenso a chocolate y los que se decantan por el Nesquik debido a que se disuelve con más facilidad y no tiene grumos. Los niños, y no tan niños, lo consumen a diario como parte de su dieta, algo que no recomiendan los expertos debido a la gran cantidad de azúcares añadido que contienen. Pero en el supermercado encontramos otras variedades más saludables.

España es el país de la Unión Europea donde más cacao soluble se consume, y el producto más vendida es Cola Cao, que comenzó a comercializarse en 1964 por la marca catalana Nutrexpa (desde 2015 pertenece a Idilia Foods). El segundo con mayor cuota de mercado es Nesquik, que llegó a España en 1963 y pertenece a la marca Nestlé, americana con matriz suiza.

Los expertos abogan por desterrar el desayuno tradicional de los niños, compuesto por un Cola Cao o Nesquik, bollería industrial y zumos de frutas procesados. La composición de este tipo de cacao soluble contiene una gran cantidad de hidratos de carbono, formado por azúcares y grasas saturadas, lo que aumenta las posibilidades de sufrir diabetes o sobrepeso. Además, es un alimento muy pobre nutricionalmente, apenas cuenta con una pequeña cantidad de calcio y fósforo.

Los nutricionistas recomiendan preferentemente el consumo de cacao en polvo desgrasado, ya que es una opción más saludable. Tampoco es recomendable tomarlo a diario por las kilocalorías, pero al menos son productos azúcares. Dos de estos productos son los de la marca Chocolates Valor y La Chocolatera, de Mercadona.

Comparativas de cacao soluble / Nerea de Bilbao

¿Cola Cao o Nesquik?

Desde hace unos meses el Cola Cao es más saludable, ya que han conseguido reducir drásticamente los niveles de hidratos de carbono y de azúcares respecto a su formato anterior. Cuenta con 9,1 gramos de azúcar cada 100 gramos de productos, mientras que en el Nesquik hay casi 8 veces más. Solo hay 10 personas en el mundo que conozcan la receta de Cola Cao, de hecho apenas comparte ingredientes con el Nesquik más allá del cacao.

Ingradientes de Cola Cao y Nesquik Cola Cao: azúcar de caña, cacao desgrasado natural (22%), crema de cereal kola-malteado (harina de trigo, extracto de malta de cebada, aroma natural: extracto de nuez de cola), sales minerales (calcio, fósforo), aromas, sal.



Nesquik: azúcar, cacao desgrasado (22,1 %), vitaminas (C, B1, D), minerales (pirofosfato férrico, sulfato de zinc), aroma, canela, sal, aceite de girasol, emulgente (lecitina de soja).





El 'truco' del Cola Cao para diferenciarse del resto de cacaos en cuanto al sabor está en el cereal kola-malteado (extracto de nuez de cola). Se trata de un estimulante natural que se obtiene de las hojas de un árbol de África tropical. En cuanto al Nesquik, el ingrediente clave es la lecitina de soja, que es lo que evita que se formen los grutmitos de su competidor.

En ambas marcas encontramos multitud de variedades más allá del original. El más sano de Cola Cao es el formato en bolsa, que se vende como puro 100% natural, desgrasado en polvo, "el primer cacao 100% cacao de la gama", seguido del Avenacao (copos de avena 0% azúcares añadidos) y del Cacao soluble 0% azúcares añadidos. Nesquik vende el formato con tila, melisa y manzanilla, pero las cantidades de azúcares e hidratos de carbono son igual de elavados que el original.

Cacao en polvo desgrasado

cacao en polvo desgrasado Valor y La Chocolatera de Mercadona

¿Es coincidencia que el cacao soluble de Valor y de La Chocolatera tengan la misma composición nutricional? No, porque el producto que vende Mercadona también lo elabora Chocolates Valor S.A en la fabrica de Villajoyosa, en Alicante.

Estos productos están elaborados con chocolate desgrasado en polvo y un 16% de manteca de cacao, un tipo de grasa natural comestible procedente del haba del cacao que se extrae durante el proceso de fabricación del chocolate.

Solo contienen 0,7 gramos de azúcar cada 100 gramos de producto, ya que no únicamente contiene azúcares naturalmente presentes. La gran ventaja del chocolate de Mercadona es que su precio es de 2,70 euros por el envase de 250 gramos, mientras que el de Valor cuesta 3,75 euros por idéntica cantidad.