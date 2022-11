Casos en los que está permitido que la empresa quite la opción de teletrabajo

Malos momentos para el trabajo en remoto de miles de empleados. Después de seis meses de incertidumbre y mensajes confusos, Elon Musk compró finalmente Twitter por valor de 44.000 millones de dólares. El proceso fue casi 'in extremis', a poco más de 24 horas de que se expirase el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso de juicio si no se formalizaba. El dueño de Tesla y SpaceX lo anunció a través de la misma red social con un mensaje que decía "el pájaro ha sido liberado".

En estas últimas semanas la polémica ha estado servida tras los bruscos cambios de la aplicación. En un principio, el empresario aseguraba que quienes quisieran mantener su perfil verificado tendrían que pagar una cuota de 8 dólares al mes, pero parece que finalmente se ha arrepentido. Ahora, su último viraje es que la aplicación incorpore vídeos más largos y empiece a pagar a sus autores más destacados.

Ahora, tras el anuncio de varios despidos en las plantillas de todo el mundo y la renuncia de muchos directivos, Musk ataca de nuevo el sistema establecido en la empresa. En esta ocasión ha comunicado al personal que deberán volver a sus oficinas y poner fin al sistema de teletrabajo. Lo cierto es que el dueño de Tesla no es un gran amigo de este modelo y ya en junio anunció a sus empleados de la empresa de coches que debían regresar a sus puestos presenciales o marcharse para siempre de la compañía. Pero, ¿realmente puede una empresa cambiar las condiciones del trabajo sin previo acuerdo con el trabajador?

Condiciones que no se pueden cambiar

Lo cierto es que la dirección de la empresa debe acordar con las personas trabajadoras aquellas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, siempre que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

Tal y como apunta Luis San José Gras, socio de derecho laboral de AGM Abogados, "si nos referimos a la imposición del teletrabajo, si desde la pandemia está instaurado en la empresa, o si existe un acuerdo entre las partes, toda modificación realizada a partir de entonces debe ser de nuevo acordada por las partes. Además, hay que recordar que la Ley del trabajo a distancia obliga a realizar un acuerdo por las partes".

¿Qué es imposible cambiar si se ha acordado en el propio contrato? "Existen aspectos pactados y que han perdurado durante el tiempo, que no podrán eliminarse sin realizar un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, según el artículo 41 del vigente Estatuto de los Trabajadores", apunta el abogado.

Evitar discriminaciones laborales

Elon Musk matizaba en su comunicado que todas las personas deberán trabajar 40 horas semanales de manera presencial en las oficinas, pero que habrá excepciones justificadas que él mismo revisaría y que, por tanto, podrían realizar sus tareas en remoto. Con el fin de proteger ante posibles desigualdades, es importante recordar que "las personas que trabajen a distancia deberán tener los mismos derechos, condiciones laborales, formación, retribución, promoción profesional, conciliación de la vida familiar y laboral, que el personal que acude diariamente al centro de trabajo", informa el experto.

Esto además quiere decir que no se pueden realizar modificaciones sobre las condiciones pactadas, como jornada y salario. Y en cuanto a los complementos o pluses salariales, se les aplicará como el resto de los trabajadores. Además, también se aplicarán con total igualdad los protocolos de acoso sexual, laboral o desconexión digital. "En el caso de que existan unas personas que disfruten y otras no, sería una discriminación laboral en el caso de que tengan la misma categoría y funciones y unas con la empresa acordase y a otras no el teletrabajo", apunta Luis San José Gras.