Cursos gratis del SEPE para personas en ERTE y autónomos: más de 5.000 plazas

Ante la severa crisis que atraviesa España, el FMI dijo ayer, incluso, que es el único país de la UE que no mejora sus previsiones, buena parte del tejido empresarial e industrial se ha visto obligado a tomar medidas tanto en el ámbito sanitario como laboral.

Este panorama provocó que (si bien el número se ha reducido considerablemente con el regreso a la actividad) hubiera hasta 4 millones de afectados por ERTE y, también, autónomos que se vieron en la necesidad de solicitar la ayuda por cese de actividad. Todo esto mientras el SEPE trata de seguir apostando por la formación de los profesionales para la adquisición y mejora de distintas competencias profesionales, tanto en el área de transformación digital, como en las especialidades necesarias en cada sector labora.

Y es que debido a la situación actual, se ha flexibilizado el acceso a los cursos de la convocatoria de formación estatal, poniendo especial atención autónomos y trabajadores afectados por ERTE.

¿Se necesita alguna autorización por parte de la empresa?

No. Estos cursos se realizan a título personal, por lo que no se necesita ningún tipo de autorización. No es formación bonificada por lo que no consume créditos de formación de las empresas. Al estar totalmente subvencionados, no suponen ningún coste económico para los participantes.

Actualmente, hay una gran variedad de cursos disponibles de diferentes temáticas para los trabajadores en ERTE y autónomos.

Cursos en modalidad Aula Virtual: para autónomos y personas en ERTE

Los cursos se imparten en modalidad online o en modalidad aula virtual. Además, los tutores son expertos, especializados en la materia.

Clod computing (Azure, Linuex): duración de 30 horas

Business Intelligence: duración de 30 horas

Desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET: duración de 40 horas

Cursos en modalidad online: para afectados por ERTE

Aspectos legales del comercio electrónico: duración de 20 horas

Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales: duración de 80 horas

Planificación de la seguridad informática en la empresa: duración de 80 horas

Posicionamiento en la web para el emprendimiento: duración de 90 horas

Marketing y Reputación Online: comunidades virtuales: duración de 180 horas

Desarrollo web para comercio electrónico: duración de 150 horas

Especialista en seguridad en Internet: duración de 30 horas

Puedes ver más cursos para afectados por ERTE en el siguiente enlace.

Cursos en modalidad online: para autónomos

Fundamentos de Web 2.0 y Redes sociales: duración de 10 horas

Trámites Online con la Administración: duración de 25 horas

Nónimas: duración de 50 horas

Contabilidad: duración de 50 horas

Gestión del Marketing 2.0: duración de 90 horas

Java: duración de 60 horas

Metodología de Gestión y Desarrollo de Proyectos con Scrum: duración de 16 horas

Puedes ver más cursos para autónomos en el siguiente enlace.

Aquellos interesados que quieran participar en algunos de estos cursos, solo pueden tener hasta 120 horas de formación como máximo, o en un solo curso si la duración de este es mayor de 120.

Una vez finalizados los cursos, los participantes recibirán un diploma de aprovechamiento, en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.