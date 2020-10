Cinco trucos para novatos con los que encontrar un empleo en LinkedIn.

En tiempos de coronavirus, la búsqueda de empleo exige utilizar todos los canales disponibles, incluso para aquellos que no están acostumbrados a las nuevas tecnologías. No en vano, cada vez más los procesos de selección se realizan de manera telemática a través de plataformas como Zoom, mientras que el teletrabajo empieza a ser parte de los requisitos de las empresas. Por eso, resulta imprescindible conocer las herramientas digitales que más se utilizan en la actualidad para encontrar trabajo. Es el caso de LinkedIn, la red social para profesionales que comparten experiencias y ofertas de empleo entre sí. ¿Nunca la has usado? Pues puedes empezar hoy mismo.

Porque si antes las redes sociales eran una herramienta más para encontrar empleo, durante esta 'nueva normalidad' se han convertido en uno de los canales más importantes para buscar ofertas de trabajo. Y es que, actualmente, muchas empresas aprovechan sus propios perfiles en diferentes redes para dar a conocer las vacantes de las que disponen, sin necesidad de anunciarlas en otros portales de empleo. Y a través de LinkedIn social se anuncian, cada día y en todo el mundo, miles de ofertas de empleo, lo que elimina las fronteras físicas y nos permite acceder a un mayor número de oportunidades laborales. ¿Cómo? La plataforma de formación online Crehana, ofrece cinco consejos para veteranos y noveles con los que encontrar trabajo en LinkedIn.

1. Crear alertas de empleo

"Estas alertas te servirán para que LinkedIn te notifique cada nuevo empleo que coincide con las aptitudes de tu perfil. Además, si lo que buscas es ser el primero en saber las ofertas que lanza una determinada compañía puedes crear una alerta específica de esa empresa. Para crear una alerta de empleo de este tipo solo tienes que buscar la empresa que te interesa, entrar en su página, pinchar en la sección de empleos de la compañía y crear una alerta rellenando los campos requeridos: cargo y ubicación", explican desde Crehana.

2. Seguir hashtags de empleo

"Aunque el objetivo de los hashtags es viralizar contenidos también podemos utilizarlos para buscar empleo. Para ello lo único que debes hacer es seguir hashtags relacionados con el tema que te interesa como #trabajo, #empleo o #buscotrabajo. Se trata de una forma fácil, rápida y sencilla de estar al tanto de las ofertas relacionadas con el sector que busques ya que podrás ver todas las publicaciones, tanto de páginas como de usuarios, que ofrezcan ofertas laborales o que las repliquen. Para seguir un hashtag solo tienes que hacer clic sobre él cuando lo veas en una publicación, aunque eso sí, antes de seguir uno fíjate en su número de seguidores para saber si merece la pena", apuntan.

3. Activar la función #OpenToWork

Desde Crehana detallan que "se trata de una nueva función que permite al personal de recursos humanos identificar rápidamente posibles candidatos para sus ofertas de empleo. Si activas esta función, tu foto aparecerá con un marco verde que refleja que estás interesado en nuevas oportunidades laborales. Para ello, hay que entrar a nuestro perfil y en el botón de añadir sección pulsar 'presentación'. A continuación debemos clicar sobre 'en busca de empleo' y completar la información que nos piden. En este punto podemos elegir que todos los miembros de LinkedIn vean que nos interesan nuevas oportunidades laborales, incluyendo las personas de nuestra empresa actual, o elegir si queremos que solo lo vena los técnicos de selección. Ten en cuenta que el marco verde solo se verá si elegimos la primera opción".

4. Informa a los profesionales de selección

"Esto lo puedes hacer cambiando tus preferencias de búsqueda, ya que te permitirá compartir tus intereses de empleo con el personal de recursos humanos. Para hacerlo tienes que entrar en tu perfil, ajustes y privacidad y luego en preferencias de búsqueda de empleo. Una vez ahí, selecciona 'informa a los técnicos de tu interés en nuevas oportunidades' y pulsa en 'cambiar' para poder optar a clicar en 'sí' y autorizar que el personal de recursos humanos sepa que buscas empleo", comentan desde Crehana.

5. Crea una URL personalizada

Este paso es algo más complejo, porque, tal y como explican desde Crehana, "por defecto, cuando abrimos un perfil en LinkedIn nuestra URL tiene números y letras. En este caso, lo mejor es dedicar un momento a personalizar el enlace con nuestro nombre y apellido ya que así lograremos mejorar nuestra marca personal y el posicionamiento que tenemos en las búsquedas de Google cuando alguien ingrese nuestro nombre en la barra de búsqueda. Para hacerlo, tienes que acceder a tu perfil y pinchar sobre editar URL. Una vez hecho esto debes pulsar, en la parte superior, editar perfil público".