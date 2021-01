Por qué los millonarios tienen más rasgos de psicópatas que de banqueros

La mente de un millonario no funciona del mismo modo que la de una persona normal. No solo se trata de su pasión por el dinero o de su infinita capacidad para ver negocio donde los demás solo ven un vaso de agua. No; más bien, se trata de rasgos psicológicos que tienen más que ver con los de un psicópata que con los de un banquero: al final del día, el millonario y el banquero coinciden en querer haber tenido beneficios; la diferencia estriba en que el ahorro o el pensamiento a largo plazo no suelen ser planteamientos fundamentales para quien desea hacer fortuna rápidamente. En cambio, sí lo son estos seis rasgos en común con los psicópatas que la ciencia ha identificado en los últimos años.

1. Falta de empatía

Los psicópatas se definen por ser incapaces de sentir empatía, comprender los sentimientos y experiencias de los demás, y responder de manera adecuada. Una falta de empatía que también se relaciona con los millonarios, según un famoso estudio realizado en 2008 por psicólogos sociales de la Universidad de Amsterdam y Berkeley. En el experimento, se reunió a extraños y se les pidió que compartieran momentos difíciles de sus vidas entre ellos, como la muerte de un ser querido o el divorcio. Los participantes del estudio que eran más poderosos en términos de riqueza o estatus social mostraron menos compasión hacia las dificultades vitales que el resto. La conclusión del estudio fue que las personas tienden a centrarse en las conexiones sociales con las personas que les aportan el mayor valor. Para los ricos, los que tienen pocos bienes materiales o poco poder social son los que menos importan en su red.

2. Egocentrismo

El psicólogo y ganador del premio Nobel de economía Daniel Kahneman llevó a cabo un experimento sorprendente: realizó un seguimiento de los aciertos y errores de 25 asesores financieros a lo largo de ocho años y descubrió que su éxito era una ilusión total. "Los resultados se parecieron a lo que cabría esperar de un juego de lanzar los dados", explicaba entonces Kahneman. Contrariamente a las creencias de los asesores financieros sobre su talento superior, el estudio demostró que la suerte tuvo el mayor impacto en sus éxitos financieros. Algo que se aplica también a quienes son considerados gurús de los negocios, o a propietarios de vastos imperios empresariales, a quienes su egocentrismo les impide ver la suerte que han tenido para llegar a esas posiciones de riqueza y poder.

3. Encanto superficial

Un rasgo característico de los psicópatas es su encanto superficial, esto es, su capacidad para causar buenas primeras impresiones en base a una apariencia física o una 'labia' prodigiosa. Lo hemos visto infinidad de veces a lo largo de la Historia: si Hitler fue capaz de convencer a gran parte de los alemanes de que el Holocausto era bueno o Charles Manson logró no cometer ni un solo crimen físicamente al convencer a su séquito de que lo hiciera en su nombre, fue por su carisma. De igual modo, un reciente estudio que evaluaba los rasgos psicológicos de altos directivos y directores ejecutivos de las principales empresas británicas desvelaba que éstos repetían ciertas conductas a la hora de causar buena impresión, similares a las de los psicópatas convictos. El problema es que el engaño y la manipulación siguen siendo a día de hoy características valoradas entre los altos cargos de las empresas.

4. Egoísmo

Tiene sentido que los ricos puedan permitirse el lujo de ser más generosos y, por tanto, tienen más facilidades para dar que los menos acomodados. Pero un estudio reciente muestra que la realidad es todo lo contrario. Un experimento llevado a cabo por un equipo de investigación de Berkeley llegó a la conclusión de que son los pobres, y no los ricos, los que están más dispuestos a las donaciones caritativas. El estudio observó que la generosidad de los participantes aumentaba a medida que disminuía su situación económica. Aquellos que se ubicaban en la parte inferior de la escalera eran un 44% más caritativos que los participantes que se ubicaron en la parte superior. Ya lo dice el refrán: el rico sólo ayuda a quien le adula.

5. Comportamiento poco ético

Las personas de clase alta tienen más probabilidades de comportarse de forma poco ética que las de clase baja, según una serie de estudios de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los datos de la investigación concluyen que este comportamiento poco ético está basado en una actitud más proclive hacia la codicia. De hecho, la serie de estudios demostró que los participantes de la clase alta tenían más probabilidades que los participantes más pobres de: infringir las normas de tráfico, robar bienes valiosos de otros, mentir durante una negociación, hacer trampas para aumentar sus posibilidades de ganar, exhibir o apoyar una toma de decisiones poco ética tanto en el plano personal como laboral. Rasgos, en general, compartidos por los psicópatas.

6. Propensión al aburrimiento

Según los últimos estudios, a los psicópatas les encanta vivir la vida al límite, algo que les da la sensación de peligro y la emoción que anhelan. Por eso, muchos psicópatas cometen delitos o hieren a otros solo por la emoción de hacerlo. Cualquier cosa mundana, aburrida o repetitiva no les excita y perderán rápidamente el interés en ella. "Básicamente, los psicópatas pueden ser jefes brillantes, pero solo a corto plazo. Siempre quieren hacer una matanza en la empresa y seguir adelante", tal y como explica el autor y experto en psicopatías Jon Ronson, en su libro 'The Psychopath Test'. De ahí que la capacidad disruptiva de los CEO más brillantes de la historia tenga más que ver con una conducta psicopática que con una gran gestión del negocio.