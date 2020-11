El Netflix del teletrabajo: la startup que permite ahorrar costes en el material

La explosión del teletrabajo no solo ha pillado con el pie cambiado a las empresas, si no que el propio marco jurídico se ha tenido que actualizar a toda velocidad con una ley aprobada por el Gobierno el pasado octubre, mientras que los empleados han tenido que montarse una oficina en casa para adaptarse al trabajo en remoto. En muchos casos, aunque la nueva norma obligue a ello, la empresa no ha asumido desde el principio los costes asociados: un ordenador, internet, una silla ergonómica... Por eso, ese gasto extra ha cogido desprevenidos a los empleados, que se han visto obligados a asumirlo para poder seguir trabajando. Un gasto evitable, según Simplr, la startup acaba de nacer para ofrecer una cuota fija para el alquiler de material para el teletrabajo, entre otras opciones.

Se trata de la primera plataforma de consumo a demanda a gran escala, en línea con los cambios profundos que hemos vivido en este 2020: los hábitos diarios han cambiado, la gente necesita una mayor flexibilidad y se ha acelerado una brecha que ya comenzaba a ser patente, la de una mayoría de personas que no contemplan disponer de bienes en propiedad y que prefieren disfrutar de la experiencia o los servicios sin ataduras. Una tendencia bautizada ya como la 'economía de acceso', basada en modelos como el de Netflix para disfrutar de una gran oferta de productos bajo demanda, pero siempre con la posibilidad de cancelar la suscripción.

La tendencia de productos y servicios a demanda, con la posibilidad de ser contratados o adquiridos al momento y devueltos una vez hayan cumplido su función (sea de un día o de cuatro meses) es cada vez más creciente y puede dejar atrás incluso el concepto de suscripción, como tal. El problema ha sido el no disponer, hasta la fecha, de plataformas ni de proveedores que permitan normalizar las suscripciones y productos y ponerlos al acceso de la mayoría de ciudadanos sin ataduras de propiedad.

Ideal para nómadas digitales

Angel Bou y Daniel Romy, fundadores de Simplr. Simplr

Por eso, la idea de Simplr es básica, sencilla y de una usabilidad extrema: una app en la que puedes, con un click, desde cambiar muebles cada mes, hasta activar el alta de la luz si eres un nómada digital, pasando por plataformas de entretenimiento audiovisual o hasta de enseñanza digital. Una moto de carreras sólo para el fin de semana, un aparato de aire acondicionado portátil sólo para los días de calor, activar el seguro de tu coche sólo para el día que lo utilizas…Todo con la ventaja de pagar únicamente por su uso y de devolverlo con un movimiento de dedo.

La plataforma estará lista en su primera fase en enero de 2021 y ya negocia con 'partners' de todo el mundo en diversos sectores con una triple intención: ayudar a negocios históricos a transformar su capacidad de llegar a nuevos públicos de un modo diferente y más sostenible, permitir a cualquier tipo de persona disponer de aquello que necesite cuando le haga falta y gestionarlo desde una interfaz donde tener controlados todos los servicios contratados. Y uno de los grandes beneficiados de esta iniciativa podría ser precisamente el teletrabajo, ya que desde el fin del estado de alarma el modelo que más predomina en las empresas es el de la semipresencialidad, es decir, trabajar en remoto solo uno o dos días a la semana.

En este sentido, esta solución permite tanto a las empresas como a los empleados o autónomos ahorrar los costes asociados al material de teletrabajo. O, al menos, a la mayoría de ellos: si bien es cierto que dar de alta y de baja constantemente una línea de internet no es un asunto sencillo (ni barato), sí es posible ahorrar costes alquilando material como un ordenador o una silla ergonómica, por ejemplo, solo los viernes. O, en un caso menos deseable, si se produjera un segundo confinamiento a raíz del coronavirus, sería una gran ventaja disponer de ese material por un tiempo determinado (pongamos, dos meses) y después no tener que quedárselo.

Movilidad y flexibilidad

Angel Bou, CEO de Simplr, va más allá y explica a 'La Información' que, "desde la aparición de la Covid, la evolución del mercado del trabajo está impactando en el mercado del 'Real State'. En la construcción hay una clara tendencia al 'build to rent', porque la enorme incertidumbre provoca que la gente no quiera someterse a un compromiso fuerte de compra de viviendas y, en algunos casos, no desean vivir otro confinamiento en un lugar inadecuado".

"Vemos una tendencia hacia espacios comunes y bloques para personas más nómadas. Eso supone que en tu casa también puedes teletrabajar un día y otro no, o querer irte a tu segunda residencia en verano, o seguir a tu hijo al país donde va a estudiar... Y eso implica la necesidad de no comprar ni mobiliario ni equipos sino adquirirlos a demanda por el tiempo que se necesite, al tiempo que puedes sumar otro tipo de comodidades de las que no se pueden disponer ahora por su precio y que sí tendrían cabida con esta modalidad", culmina.