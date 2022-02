La pregunta de Elon Musk para saber si le mienten en una entrevista de trabajo

Enfrentarse a una entrevista de trabajo no es una tarea sencilla. Son, principalmente, los nervios los que en la mayoría de ocasiones te pueden jugar una muy mala pasada. A pesar de que cada maestrillo tiene su librillo, como dice el refrán, hay una serie de consejos universales que bien podrían valer para cualquier circunstancia de este tipo. Uno de los primeros es, sin duda, que no se debe mentir cuando optamos a un puesto en una empresa. Según Gary Burnison, CEO de la empresa de recursos humanos 'Korn Ferry', este es, de hecho, uno de los errores que nunca debes cometer. Según su experiencia, otra persona puede verificar lo que cuentas en la entrevista de trabajo y si la información no es veraz quedarás automáticamente descartado para el puesto.

El problema es que, quizás por falta de tiempo o de personal o por la 'mentira' en sí, esta práctica de comprobación no es posible en muchas empresas. En estos casos, es directamente el entrevistador el que debe detectar las mentiras del candidato, si es que existieran. Pero... ¿Cómo se puede saber si alguien ha mentido?

Elon Musk, CEO de Tesla, de Space X... y una de las personas más ricas del mundo, desveló hace ya tiempo, en un evento de la World Goverment Summit de Dubái, cuál era la pregunta qué hacía él para verificar los datos del currículum del entrevistado.

Los detalles

La cuestión es, pues, la siguiente: "¿Cuáles fueron los problemas más difíciles a los que te enfrentaste y cómo los solucionaste?" Según Musk, la respuesta desvela el rol que el trabajo tuvo en una determina empresa o en un proyecto. Así, en función de lo que responda, puede determinar si el candidato fue realmente el que tomó la iniciativa y encontró soluciones, o si, por el contrario, era un simple miembro de un equipo que llevó a cabo el proyecto.

"La gente que solucionó el problema sabe exactamente cómo lo hizo. Sabe hasta el último detalle. Por ello, estos candidatos son capaces de hablar en profundidad sobre los problemas a los que se enfrentaron y las estrategias que usaron. Los mejores candidatos pueden responder a esta pregunta en múltiples niveles", relata el magnate en declaraciones recogidas en 'CNBC'.

Por otro lado, aquellos que pretenden hacerse pasar por solucionadores de problemas pueden "hablar sobre un nivel, pero después se quedan atascados", añade.