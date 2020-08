Lo que debes hacer antes de dormir para ser productivo por la mañana

La hora más productiva del día es la primera de la mañana. Nada más despertarnos, es cuando estamos más alerta y avispados y, por lo tanto, cuando la eficacia y la efectividad están en su punto más álgido. Así lo asegura el Jefrrey J. McDonnell, profesor de la Universidad de Saskatchewan (EEUU) en un artículo publicado en la revista 'Science'.

Pero para ser productivos por la mañana hay que tomar una serie de medidas cuando nos vamos a dormir. Solo así se alcanzará la lucidez necesaria que implica la productividad máxima.

Jason Aten, columnista en 'Inc Magazine' señala que se pueden hacer más cosas en las primeras horas de la mañana que en el resto del día, pero solo si por la noche se toman estas medidas:

'Apaga' el cerebro

"Si eres una de esas personas que no se puede dormir, ocurre principalmente por dos cosas: tienes mucho que hacer en un día o no puedes 'apagar el cerebro'. El último es el resultado normalmente de pensar en las cosas que no te dio tiempo a hacer en el día, y en las que tienes que hacer al día siguiente", señala Aten.

¿La solución? Ten una libreta y un bolígrafo cerca de la cama para que cuando esas cosas pasen por tu cabeza, puedas anotarlas. No vale un teléfono móvil, ya que tiene demasiadas distracciones. De este modo permitirás que tu cerebro se deje de preocupar hasta la mañana del día siguiente.

Prepárate para dormir



No te puedes levantar temprano si no te duermes y disfrutas de suficientes horas de sueño. La clave para conseguirlo es tener una rutina de irse a la cama y así, con el tiempo, el ritmo del cuerpo se acostumbrará naturalmente a prepararse para dormir.

"Mi rutina es la siguiente: cuando mi mujer y yo acostamos a los niños, pongo a cargar el móvil, me cambio de ropa, me lavo los dientes, hago el 'apagado de cerebro' y veo la televisión durante media hora. Después de todo lo anterior, me duermo normalmente en menos de cinco minutos cada noche", asegura.