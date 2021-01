¿Qué nos deparará el 2021? Esto es lo que predijo (con éxito) la gente en 1921

A veces, parece sorprendente que la cultura pop de hace tres décadas errase tanto el tiro en sus predicciones sobre cómo sería el mundo hoy en día y, sin embargo, algunos de los pronósticos más acertados tengan más de un siglo de antigüedad. A día de hoy, muchos fans de 'Regreso al Futuro' (1985) siguen esperando con ansia ver coches voladores en algún momento, pero, por ejemplo, 'De la Tierra a la Luna' de Julio Verne fue publicado por primera vez en 1865, más de 100 años antes de que Neil Armstrong y compañía diesen un pequeño paso para el hombre; un gran salto para la humanidad.

De hecho, sorprende aún más teniendo en cuenta que en 2020 nos ha pillado totalmente a pie cambiado la primera pandemia global en el último siglo y que, en las últimas semanas, incluso un fenómeno meteorológico común como una nevada haya podido paralizar una megaurbe como Madrid. En este contexto, parecería casi imposible que alguien hace 100 años tuviese la más remota idea de lo que podría depararnos 2021. Sin embargo, había imaginación suficiente para predecir innovaciones como internet o los audiolibros, tal y como se explica en este artículo de 'Entrepreneur', que se sumerge en la hemeroteca de 1921 para demostrarlo.

Entonces, el panorama era bien distinto: la era imperial languidecía y las grandes potencias mundiales aún se relamían las heridas de la Primera Guerra Mundial. Acababa de superarse la última gran pandemia de la Humanidad -la gripe española- y la revolución tecnológica de los años 20 empezaba transformar el mundo: la electricidad, la aviación comercial, la radio... Aún no existía la televisión, pero incluso el cine vislumbraba lo que vendría con películas pioneras como la 'Metropolis' de Fritz Lang. Había predicciones totalmente erradas, por supuesto, pero lo cierto es que hay algunos casos en los que en 1921 se acertó de pleno.

1. Control de la temperatura

Charles Steinmetz, un ingeniero eléctrico conocido como 'El mago de Schenectady', escribió un artículo que fue ampliamente distribuido en ese momento. Comenzaba hablando de una revolución en los entornos domésticos: "Cuando la calefacción se haga completamente eléctrica, y quiera 21 grados en mi casa, pondré el termostato en 21 grados y la temperatura no se elevará por encima de ese punto. Esta temperatura se mantendrá uniformemente independientemente del clima exterior. Esto también se mantendrá en los días cálidos, cuando la temperatura exterior pueda ser de 32 ó 38 grados. Ese mismo aparato eléctrico enfriará el aire. Y lo que es más, mantendrá la humedad normal en todo momento".

2. El entretenimiento, en casa

El caso de Steinmetz es realmente curioso, pues podría parecer que hablaba de Netflix y Spotify en 1921: "No habrá necesidad de ir a una sala congestionada y mal ventilada para un concierto musical. Simplemente introduciremos un enchufe en un receptáculo de la base, como hacemos con la aspiradora o la lámpara de mesa, y podemos llevar el concierto a nuestras casas. La música será suministrada por una estación central y distribuida a los suscriptores por cable, tal como hoy recibimos nuestro servicio telefónico. Quizás esto sea por radio, la casa está equipada con un aparato de recepción de radio. Con este arreglo mejorado, es posible que escuchemos a las grandes estrellas de la ópera mientras cantan en las capitales europeas mientras estamos sentados en nuestras bibliotecas en casa".

3. La electricidad impulsa las ruedas

Para terminar con las asombrosas predicciones de Steinmetz, hay que recordar sus palabras sobre el transporte eléctrico... ¡en 1921! Si bien es cierto que ya habían existido prototipos de coches eléctricos a finales del siglo XIX, por aquel entonces parecía evidente que el transporte se basaría en el futuro en los combustibles fósiles. Sin embargo, escribió que "con las mejoras eléctricas por venir, habrá un cambio en nuestro sistema de transporte. Habrá más automóviles eléctricos y se desarrollarán bicicletas y triciclos eléctricos. Por su sencillez y bajo precio estarán disponibles para casi todo el mundo".

4. Vinilos y libros leídos por una máquina

En agosto de 1921, el 'Miami News' publicó una columna de Moses Folsom titulada 'Cien años a partir de ahora'. Entre sus grandes predicciones estaba lo que es esencialmente el audiolibro: "Para 2021, el principio fonográfico puede haberse vuelto prácticamente infalible y los mejores libros se reproducirán en placas para su uso en muchos estilos diferentes de máquinas parlantes. Los tonos exactos del elocucionista al pronunciar las palabras del dramaturgo, poeta, maestro, filósofo y novelista serán imitados en la biblioteca o salón de cada hogar. Los tonos exactos de la dulce cantante también se reproducirán fielmente en los discos para que duren mucho después de que la voz de la cantante se quede callada en el sueño que no conoce el despertar". Los audiolibros no se lanzaron hasta 1935 y vinilos no salieron a la venta hasta 1955.

5. Energías renovables y transportes

Ese mismo redactor del Miami News realizó algunas grandes predicciones. "[...] los túneles podrán conectar las ciudades y los hombres viajarán en ellos a una velocidad deslumbrante para los sentidos. La fotografía en color será un hecho y se realizarán grandes mejoras en las imágenes de las películas. Las mareas podrán usarse para generar energía, así como los rayos del sol para generar calor y energía". Tres predicciones que, sin duda, son parte de la realidad que vivimos en 2021.