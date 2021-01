El secreto para crear un currículum con tu LinkedIn en menos de 15 segundos.

No se trata de un servicio nuevo, pero lo cierto es que LinkedIn se ha convertido en los últimos meses en uno de los canales más utilizados para encontrar un nuevo trabajo. El confinamiento, el teletrabajo y los procesos de selección telemáticos, sin duda, han contribuido a ello. Una digitalización acelerada del empleo que ha provocado que buena parte del 'networking' que otrora era presencial, ahora se realice a través de este tipo de redes profesionales. De ahí la importancia de tener un perfil efectivo, ya que, además, suele ser una de las fuentes de información más consultadas por los reclutadores cuando optas a un puesto. Y lo cierto es que también puede servir como base para tu currículum impreso. ¿Y si pudieras crearlo en menos de 15 segundos usando solo tu perfil?

Además de las múltiples funciones que ofrece LinkedIn para ayudar a los usuarios a encontrar su próximo empleo a través de la red social, existe un sencillo truco para crear un currículum utilizando solo el perfil en LinkedIn, en cuatro pasos que llevan apenas unos segundos: primero, iniciar sesión; después, darle a la pestaña 'Ver mi perfil'; en tercer lugar, hacer click en el botón 'Más' en la tarjeta de presentación (en la sección debajo de la foto de perfil); y, por último, pinchar en 'Guardar como PDF', tal y como se puede ver en el ejemplo expuesto en la siguiente imagen.

Linkendin perfil profesional LinkedIn/La Información

Esta fórmula permite transcribir la experiencia que aparece en el perfil de LinkedIn en un formato en PDF, aunque se requiere de una suscripción premium para poder elegir qué secciones quieres incluir en el PDF. Además, a menudo no basta con extrapolar los datos de un formato a otro y hay varias cosas que hay que tener en cuenta, tal y como apunta J.T. O’Donnell, experta en carreras laborales y CEO de Work It Daily, en este artículo publicado por 'CNBC': "Si bien puede ahorrar potencialmente mucho tiempo, los resultados finales no funcionarán para todos del mismo modo". De ahí que haya que tener en cuenta diversas consideraciones.

1. Perfil de LinkedIn digno de un currículum

"Algunas personas ponen más atención a los pequeños detalles en sus currículums, pero no se prodigan tanto en los detalles en su perfil de LinkedIn", explica O'Donnell. Uno hábito algo arcaico que, de algún modo, considera que LinkedIn es una opción secundaria a la hora de buscar empleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas valoran del mismo modo un currículum 'clásico' que un perfil de LinkedIn. "Los departamentos de Recursos Humanos no solo encuentran candidatos a través del currículum que envían cuando se abre un proceso de selección, sino que también utilizan LinkedIn para buscar a candidatos. Por lo tanto, es importante tratar tu perfil de LinkedIn casi de la misma manera que tu currículum", añade la experta.

2. Aprovecha el titular del perfil de LinkedIn

"El titular en LinkedIn es un espacio valioso, pero muchas personas no lo usan correctamente", apunta O'Donnell. Lo cierto es que ocupa un lugar predominante dentro de la tarjeta de nuestro perfil: justo debajo de nuestro nombre. De ahí que la mayoría de las personas lo rellenen con su puesto actual (incluida la empresa) o una descripción de lo que se ajusta más a su perfil profesional, si están a la búsqueda de empleo. Sin embargo, la experta recomienda cambiar radicalmente esa visión: "En lugar de crear un titular llamativo como 'Profesional experimentado en marketing online', utiliza este espacio para destacar al menos cinco habilidades clave que deseas aprovechar en tu próxima oportunidad profesional".

3. Muestra tus logros más impresionantes

"La sección de experiencia de tu perfil de LinkedIn debe poder reflejarse en tu currículum, con un fuerte enfoque en tus logros cuantificables (es decir, números y estadísticas que prueban resultados)", apunta O'Donnell. Es decir, que sirve de poco extrapolar los datos del perfil de LinkedIn si no contienen muchos detalles sobre tus logros personales. De no ser así, lo ideal es rellenar esas experiencias y dotarlas de un sentido cuantificable para que las empresas puedan valorarlo adecuadamente. En el peor de los casos, al menos habrás creado un perfil en LinkedIn mucho más profundo que antes.

4. No olvides incluir otra información relevante

"El resto del perfil en Linkedin sigue un esquema bastante estándar y debe incluir cosas como la formación, títulos y certificaciones, asociaciones profesionales y labores de voluntariado", explica la experta. Todas esas secciones vienen predefinidas en la red social y lo único que se debe hacer es rellenar los campos que aparecen. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que utilizar el perfil de LinkedIn para crear tu propio currículum en PDF puede ser una buena opción cuando se opta a un puesto para ese perfil específico; sin embargo, cuando se solicitan diferentes trabajos (con distintos requisitos), probablemente sea mejor crear el CV de manera tradicional, en un documento de texto que se pueda editar para cada caso concreto.