¿Qué tienen Elon Musk y Steve Jobs? Un rasgo de su carácter explicaría su éxito

La conocida publicación americana de política y economía Time galardonó a Elon Musk como la persona del año. El extravagante CEO de Tesla y SpaceX es sin duda una de las personas más influyentes del mundo. Por una parte, la carrera espacial ha tomado un nuevo rumbo tras ser financiada por manos privadas. Además, el sector del automóvil se encuentra en plena transición a fórmulas más respetuosas con el medio ambiente, erigiendo al fabricante sudafricano como una de las referencias del sector.

Asimismo, la NASA firmó un contrato con SpaceX para llevar al hombre nuevamente a la Luna en los próximos años gracias a sus cohetes de última generación. En este sentido, Musk ha puesto patas arriba la industria automovilística y aeroespacial en los últimos años. "Este es el hombre que aspira a salvar nuestro planeta y a conseguirnos uno nuevo para habitarlo: payaso, genio, visionario, industrial, 'showman', canalla; un loco [...], el hombre-dios melancólico que inventa coches eléctricos y se trasladará a Marte", detalló la publicación.

Según la escritora y experta en tecnología, Minda Zetlin, autora de The Geek Gap y expresidenta de la Sociedad Americana de Periodistas y Autores, el valor que le dan al tiempo estaría detrás de su éxito. "Sabe que el tiempo es limitado, tanto para la humanidad como para él personalmente, y se empeña en hacer que cada momento de su vida valga", explica Zetlin en una de sus últimas columnas para Inc. "Pero hay un rasgo en el que Musk, en mi opinión, es muy sabio, y es que sabe que no es inmortal".

El irrefrenable paso del tiempo

Zetlin también explica que esta cuestión esta cualidad también explica el éxito de Steve Jobs, otro de los empresarios más icónicos de la historia. "Incluso antes de que se le diagnosticara el cáncer de páncreas que finalmente le mató, quienes conocían a Jobs decían que vivía su vida con un aparente sentido de urgencia, pareciendo saber por instinto que no sería larga", asegura la autora. La sensación de mortalidad está aún más presente en nuestras vidas desde la pandemia.

En esta línea, los dos empresarios saben que el orgullo, el miedo o la vergüenza al fracaso se desvanecen según se aproxima la muerte. "Jobs y Musk tienen razón. Ninguno de nosotros sabe realmente cuánto tiempo nos queda de vida, sea cual sea el planeta en el que vivamos", concluye la periodista. "Sea lo que sea lo más importante para nosotros -la familia, amistad, una empresa, la fabricación de coches eléctricos, el desarrollo de cohetes a Marte o la creación del primer smartphone del mundo-, mañana no es suficiente".

Recientemente Elon Musk anunció que pagará más de 11.000 millones de dólares (9.767 millones de euros al cambio actual) en impuestos este año, una cantidad que podría constituir un pago récord al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, según explicaba en un tuit. El multimillonario podría enfrentarse a una factura fiscal de más de 10.000 millones de dólares (8.881 millones de euros) para 2021 si ejerce todas sus opciones de compra de acciones de la compañía que expiran el próximo año.