El ahorro de los españoles no llega a los mercados pese a su mayor rendimiento

El ahorro sigue siendo un asunto pendiente para los españoles, en parte por la imposibilidad de llevarlo a cabo, pero también por desconocimiento. La mayoría reconoce la importancia de ahorrar, pero su educación financiera es limitada, aprueban con apenas un seis, y siempre recurren a los mismos productos. Como consecuencia, la mayor parte del dinero ahorrado no reporta rentabilidad.

El informe ‘Educación financiera y decisiones de ahorro e inversión: un análisis de la Encuesta de Competencias Financieras’, elaborado por la CNMV, revela que solo el 3% de los ahorradores recurre a productos financieros complejos, como acciones, fondos de inversión o activos de renta fija. Por el contrario, el ahorro en cuenta corriente y en metálico son las formas más destacadas de ahorro, 38,8% y 23,3% respectivamente. La siguiente opción más utilizada es la cuenta de ahorro a plazo (8,7%), mientras que un 6,6% de los ahorradores en España recurre a las aportaciones a planes de pensiones individuales.

En la actualidad las cuentas de ahorro apenas están remuneradas. Según datos de Helpmycash, solo una cuenta permite una rentabilidad del 5%, pero solo durante un año y con condiciones. La mayoría no dan remuneración, lo que supone, a nivel de rentabilidad, lo mismo que guardar el dinero en metálico en casa. En esos casos hay que tener en cuenta que el dinero se verá afectado a largo plazo por la inflación, es decir, por la subida generalizada de los precios.

Por el contrario, con los productos financieros más complejos se puede obtener mayor rentabilidad. En lo que va del año, al menos dos compañías de la Bolsa española superan la rentabilidad del 100%, mientras que en el Ibex 35 destacan IAG, Bankinter y PharmaMar, por encima del 30%. Aún así, hay que tener en cuenta que estas opciones representan un mayor riesgo, con posibilidad de perder el dinero. En general, 2020 fue un mal año y el selectivo español retrocedió cerca de un 0,9%. Por ello, los mercados internacionales también son una alternativa, el Dow Jones de Industriales, que registra máximos en los últimos días, alcanzó una rentabilidad del 0,8% el año pasado pese a la pandemia.

En el caso de los fondos de inversión, las rentabilidades rozaron el 10% entre los que mejor desempeño realizaron. Incluso, el fondo 'Alcalá Multigestión Oricalco' reportó un rendimiento del 157%, según datos de VDOS. El fondo, considerado mixto flexible, invierte tanto en renta fija como variable, que en este momento supone el 85% de su patrimonio. Entre las principales posiciones del fondo se encuentra la compañía de comercio electrónica china Alibaba y la 'minera' de criptodivisas londinense Argo Blockchain.

La preferencia por las cuentas corrientes no se limita al ahorro, sino que casi todos los encuestados poseen o han poseído cuentas corrientes. Además, el 58% tiene o ha tenido tarjetas de crédito y el 30%, hipotecas, seguros de vida o cuentas de ahorro. Por el contrario, la inversión en acciones, fondos de inversión y activos de renta fija y pública, en este caso, también es mucho menor, con un 14%, un 9% y un 2%, respectivamente.

Aprobado por la mínima en finanzas

A pesar de que las opciones más recurrentes no son las que más rentabilidad reportan, los españoles sí reconocen la importancia de ahorrar. El 70,5% da una alta importancia a su ahorro personal, frente al 22%, que tiene una preocupación "moderada", pero luego en la práctica no se produce el ahorro. Esos datos contrastan con que el 39% de la población afirme que no lo ha hecho en el último año. Los responsables del informe de la CNMV señalan que esto se debe a "diferencias cognitivas entre lo que uno percibe de sí mismo y lo que efectivamente realiza”, aunque también señalan "la imposibilidad de ahorrar".

Los conocimientos para llevar a cabo esta inversión no son suficiente en todos los casos. Uno de cada cuatro españoles tiene unos conocimientos bajos o muy bajos sobre educación financiera, con un 70% de los individuos con conocimientos medios y altos (con más de un 5), frente a un 25% con bajos o muy bajos (suspensos). La franja de edad con conocimientos generales y financieros más bajos es la de las personas de mayor edad. También se aprecia que una proporción superior de hombres (82% frente al 71% de mujeres) muestra conocimientos financieros medios o superiores y que cuanto mayor es el nivel educativo, mayores son sus conocimientos financieros (y generales).

Y, por otra parte, parece observarse una relación positiva entre la renta percibida por el individuo y su nivel de conocimientos financieros, aunque esta relación no parece lineal, advierte la CNMV, ya que para personas de rentas bajas, los conocimientos son relativamente similares y lo mismo ocurre para los grupos de rentas altas. El mayor aumento de conocimiento financiero parece alcanzarse en los tramos medios de renta.