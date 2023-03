Suiza trata de frenar el pánico de la banca europea a la caída de Credit Suisse

La caída de SVB en los Estados Unidos ha desencadenado un efecto dominó en la banca europea, donde Credit Suisse ha sido señalado como la próxima entidad en riesgo. Un miedo que desencadenó el pánico de la bolsa, por las implicaciones que tendría el derrumbe de una entidad sistémica e histórica, que cuenta con un amplio abanico de relaciones y presencia en toda Europa y cuyas relaciones con otros bancos son ahora mismo opacas. Suiza ha querido cortar esa espiral de miedo y ha salido públicamente a defender a uno de sus bancos de bandera, al que dotará de liquidez si fuera necesario.

La poca visibilidad sobre los negocios y relaciones del banco suizo con otras entidades europeas aceleró el miedo a un efecto dominó y genero fuertes caídas bursátiles en el sector en Europa. Banco Sabadell se dejó un 10,49%, seguido de BBVA, con pérdidas del 9,60%. Banco Santander, Caixabank, Bankinter y Unicaja Banco retrocedieron algo más de un 6%. En el CAC 40, tanto Société Generale como BNP cedieron un 12, 18% y un 10,11% respectivamente, mientras que los números rojos de Deutsche Bank y Commerzbank se quedaron cerca del 10%. Unos descensos que, sumados a los provocados por SVB dejan el saldo de muchos bancos con un saldo negativo que supera el 15%.

En este momento, para el mercado una posible caída o liquidación de Credit Suisse provocaría impactos inesperados. Como recuerda Nuria Álvarez, analista financiera de Renta 4, el efecto cadena de un hipotético derrumbe “no es calculable ni cuantificable”. Y, aunque el sistema financiero europeo no es opaco, las relaciones que mantienen las diferentes entidades entre ellas como puede ser en el interbancario o en áreas de derivados sí que son más difíciles de valorar y "es lo que el mercado estaría poniendo en cuarentena", expone Diego Morín, analista de XTB. “Aunque las entidades españolas no tengan una gran exposición a Credit Suisse sí pueden tenerla las francesas, que a su vez mantienen vínculos con las nacionales y que es consecuencia de la globalización”, expone Álvarez.

Precisamente, Ignacio Cantos, analista y socio director de ATL Capital, señala que han sido las entidades francesas, como BNP Paribas y Société Generale, las que han registrado los mayores descensos dentro de la banca europea por las vinculaciones que tiene con el banco suizo en banca de inversión y productos estructurados. "Una quiebra desordenada del banco tendría consecuencias para todo el sistema financiero europeo", señala el experto.

No obstante, Morín sí que cree que es posible que las entidades europeas hayan puesto un cortafuegos. “Podríamos ver a Credit Suisse como una oveja negra que si no la han esquilado ya, lo van a hacer ya”, sentencia el analista de IG. Con todo, los analistas consultados por La Información explican que va a ser clave lo que haga este jueves el Banco Central Europeo (BCE) en su reunión. Si no sigue la hoja de ruta, podría lanzar un mensaje al mercado "de que hay riesgo de contagio global de un sector que es sistémico", señala Juan José del Valle, analista de Activotrade, quien apuesta por "ver los toros desde la barrera" hasta que haya una mayor visibilidad.

Una lucha contrarreloj para recuperar la credibilidad

Hay que recordar que Credit Suisse se trata de un banco sistémico, como UBS, que viene dando tumbos en el último año, con tres cambios de CEO ante los diferentes escándalos, como por ejemplo el colapso de Archegos, que supuso pérdidas para el banco suizo superior a los 5000 millones de dólares, acumulando unos 20.000 millones en exposición a inversiones con el fondo, sin olvidarnos de Greensshill el año pasado, recuerda el analista de IG. Y que ha visto como su cotización está en mínimos históricos y ha perdido un 70% de su valor desde principios de 2022, con unos resultados que no han acompañado. El año pasado perdió 7.400 millones de euros. La entidad acumulaba cinco trimestres con números rojos y las pérdidas en el último trimestre ascendieron a 1.510 millones de euros.

“Credit Suisse está luchando por recuperar la confianza de sus clientes”, explica Jérémie Boudinet, responsable de crédito de grado de Inversión de La Française AM, quien prosigue señalando que “el banco está peleando por estabilizar las salidas de depósitos y activos bajo gestión, que fueron muy elevadas en el cuarto trimestre (93.000 millones de francos suizos en Wealth management, 8.000 millones en Swiss Banky 12.000 millones de en Asset Management)”. Según Bloomberg, Credit Suisse habría subido recientemente el tipo de interés de los depósitos de dinero nuevo a partir de 5 millones de dólares en Asia, con el fin de estabilizar los flujos de salida y retener a los clientes existentes.

Esto es relevante porque el banco ha estado sufriendo salidas de depósitos y tiene una base de clientes compuesta en gran parte por particulares y empresas sofisticadas. De no caer, “los próximos meses serán clave para Credit Suisse, que necesita absolutamente estabilizar su base de depósitos, incluso a costa de su rentabilidad, que de todos modos ya se ve gravemente mermada”, insiste Boudinet. Cantos pone el foco en que una salida de depósitos quebraría hasta el banco más solvente, "ya que el sector tiene mucho dinero prestado".

La hipótesis de base, que manejaban desde La Française AM, es que Credit Suisse puede acabar más o menos dividido, con la venta parcial o total de su franquicia de banca de inversión, conservando su rama minorista suiza y parte de su franquicia de gestión patrimonial en el extranjero. En España, la sucursal, que no solo está enfocada en banca privada, sino también de banca de inversión y gestión de activos, cuenta, según los datos de la Asociación Española de Banca, con un volumen de activos de 1.952 millones de euros.