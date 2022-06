Bronca de CNMV a Lleidanet por revelar las ventas en bolsa de Santander y SEPI

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de Rodrigo Buenaventura ha abroncado públicamente este lunes a la tecnológica Lleidanet por publicar las ventas detalladas de dos ex accionistas significativos (Santander y SEPI) entre finales de 2020 y principios de 2021 que provocaron el hundimiento de la cotización (-42%), según denunció la empresa la semana pasada en otro comunicado al mercado.

"En dicha comunicación se publican datos de supuestas operaciones bursátiles de dos personas jurídicas, se ligan dichos datos con la caída del precio del valor y se deslizan sugerencias de posible manipulación de mercado, incluyendo una comunicación remitida previamente a la CNMV", asegura en su misiva a la empresa este lunes. El supervisor bursátil va más allá y le reprende por desvelar el detalle de cómo Santander y la SEPI se desprendieron a la vez de sendas participaciones del 7% en la empresa.

La CNMV considera que "no se percibe el interés que pueda tener para el público", además de asegurar que su publicación "podría inducir a confusión y perjudicar la correcta formación del precio de la acción de Lleidanet". El regulador reacciona así a la denuncia de la cotizada sobre los movimientos registrados por estos dos accionistas en un periodo en el que se encontraban litigando contra el fundador y presidente de la empresa, Sisco Sapena, para exigirle que éste le comprase esas acciones.

El proceso quedó pendiente de resolución y llegó hasta el Tribunal Supremo, que resolvió el pasado mes de abril que la opción de venta de Santander, SEPI y Enisa sobre el 21% del capital con Sapena era irrevocable, es decir, que daba la razón a los primeros frente a la oposición del segundo. Paradójicamente, el fundador del grupo le dio la vuelta a la resolución y notificó al resto cita ante notario para ejecutar dicha operación.

Sin embargo, para cuando se produjo el dictamen tanto el banco como el brazo inversor del Gobierno ya habían vendido sus acciones a mercado después de la subida de más del 1.000% que registró Lleidanet hasta octubre de 2020. Fue entonces cuando Santander, a través de la sociedad Cántabro Catalana de Inversiones, y SEPI se desprendieron de sus títulos multiplicando varias veces el importe invertido.

La empresa leridana notificó a la CNMV un comunicado titulado “Evidencia de venta simultánea y concertada de acciones por parte de accionistas significativos entre los meses de noviembre de 2020 y marzo del 2021” en el que subrayaba la coincidencia en 57 sesiones de bolsa de ambos accionistas vendiendo paquetes de títulos muy similares.

Ante dicho informe, la CNMV insta a la empresa a no volver a hacerlo porque son datos de uso interno procedentes de Iberclear, el registro de valores de la Bolsas y Mercados (BME). "No solo no se percibe el interés que la información pueda tener para el público, sino que además se considera que podría inducir a confusión y perjudicar la correcta formación del precio de la acción de Lleidanet", advierte el organismo en un duro comunicado.

"Los datos de Iberclear sobre identificación de la posición de los accionistas de una compañía cotizada se ofrecen a los emisores con la finalidad de permitir la interlocución con sus accionistas y organizar correctamente los eventos corporativos y las juntas. Entre sus finalidades no está la exposición pública de las variaciones de la posición de accionistas individuales, sean compras o ventas y sean personas físicas o jurídicas, ante supuestas sospechas de conductas ilícitas”, continúa en su carta.

El supervisor que preside Rodrigo Buenaventura considera que Lleidanet se ha pasado de la raya y se ha inmiscuido en una labor que le compete de forma exclusiva: velar por el correcto funcionamiento de los mercados españoles e impartir justicia. “La competencia para apreciar si una conducta muestra indicios de abuso de mercado y para investigar y sancionar los hechos se atribuye exclusivamente a la CNMV en vía administrativa y a los tribunales de justicia en vía penal”, concluye la CNMV en su carta.