El capital riesgo esperará al pivot de la Fed para sacar el arsenal de compras

Últimamente, ha habido muchos titulares sobre acuerdos de compras, fusiones y adquisiciones, pero eso no significa que los volúmenes estén aumentando desde el pésimo ritmo de finales del año pasado. Al menos, todavía no. Se está preparando un cambio de sesgo, aunque a fuego muy lento porque las incertidumbres no han terminado de disiparse sobre el escenario de los mercados.

El inicio de la semana parecía especialmente ajetreado con Public Storage haciendo una oferta de 11.000 millones de dólares por Life Storage, mientras que el productor de oro Newmont hizo una oferta de compra de 17.000 millones de dólares por la australiana Newcrest Mining. Por otra parte, Bloomberg informó que Danaher está interesada en adquirir Catalent. Sin ir más lejos, Life Storage y Newcrest están estudiando las ofertas.

Pero incluso con estas noticias, la negociación sigue siendo lenta en comparación con periodos recientes. En lo que va de año se han anunciado 1.081 operaciones en Estados Unidos por un total de 65.100 millones de dólares, según datos de Dealogic. Eso se queda corto en comparación con las 1.718 operaciones por valor de 234.100 millones de dólares en el mismo periodo de 2022 o las 1.385 operaciones por valor de 213.700 millones de dólares en 2021.

Durante esos periodos anteriores, el impulso de fusionarse se vio favorecido por los bajos tipos de interés, pero con la rápida subida de tipos de la Reserva Federal durante el año pasado, el coste de financiación de las fusiones aumentó, haciendo que las operaciones fueran menos atractivas para los compradores.

Aunque 2022 empezó fuerte, el volumen de operaciones se desplomó tras el inicio de la campaña de subida de tipos de interés de la Reserva Federal. El total de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos cayó un 42% respecto al año anterior, hasta 1,6 billones de dólares para 2022.

Eso ha sido una mala noticia para bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley, que obtienen una parte significativa de sus ingresos del asesoramiento en fusiones y adquisiciones. En el cuarto trimestre de 2022, estos bancos, así como JPMorgan y Bank of America, vieron reducirse prácticamente a la mitad los ingresos interanuales de la banca de inversión.

Después del año pasado, los ejecutivos bancarios tienen esperanzas de que las cosas mejoren, pero también se muestran cautos. Parte de la razón del acusado descenso de las operaciones el año pasado fue la volatilidad y la incertidumbre provocadas por las subidas de tipos de la Reserva Federal. Aunque la Reserva Federal parece decidida a mantener los tipos más altos que en los últimos años, se espera que el ritmo de subidas disminuya, lo que debería tranquilizar a los posibles compradores.

En una reunión con analistas celebrada el mes pasado, los directivos de Morgan Stanley afirmaron que la cartera de operaciones parece sólida, pero que las empresas dudan en apretar el gatillo aún. “Tengo plena confianza en que, cuando la Reserva Federal haga una pausa, aumentarán las operaciones y las suscripciones”, dijo James Gorman, su consejero delegado.

“Si el mercado es realmente volátil, a los consejeros delegados, sobre todo a los que están relativamente al principio de su carrera, les conviene ser un poco cautos, y eso es lo que estamos viendo. Eso cambiará”, añadió. Hasta que no haya más claridad en el frente económico, cabe esperar que los acuerdos sigan siendo tibios. Aunque esto podría cambiar rápidamente cuando haya más certidumbre sobre los planes de la Reserva Federal.

El capital riesgo puede animarse

Por otra parte, los profesionales de fusiones y adquisiciones del mundo del capital riesgo mantienen la esperanza de una recuperación a pesar de un lento comienzo en lo que va de 2023, después de que la habitual avalancha de operaciones no se materializara en los últimos meses.

Alison Heyden Colby, consejera general adjunta de Warburg Pincus, comentó en un reciente informe que algunos procesos de venta están en marcha con compradores corporativos motivados que buscan formas de impulsar el crecimiento mediante adquisiciones. Pero en el lado negativo, muchos propietarios de empresas esperan precios de compra basados en la mejora de las condiciones económicas, o bien se mantienen al margen.

Esto hace que las empresas de capital riesgo, a la caza de adquisiciones, recurran al flujo de operaciones de sus propias listas de contactos. “Intentamos apoyarnos en las relaciones para impulsar el flujo de operaciones”, afirma Heyden Colby. “Hay que tener cuidado de no dejarse paralizar por la incertidumbre. Podrías perderte un gran año”, agregó.

“Las empresas de capital riesgo siguen siendo especialmente sensibles a los tipos de interés altos, ya que basan sus rendimientos de inversión en los precios pagados por un objetivo y el coste de la deuda”, terminó.