Carta de De la Cierva al accionista de Dia: o triunfa la opa de Fridman... o 'quiebra'

Se puede decir más alto pero no más claro. El consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva, ha enviado una carta a los accionistas en la que advierte de la insostenible situación financiera de la empresa, “cuya gravedad conoce, y que precisa de la ejecución de medidas urgentes” para restaurar la solvencia. En este sentido, Dia tiene apenas hasta el 20 de mayo para resolver la situación de quiebra técnica o de lo contrario, los acreedores podrán impulsar la situación concursal ante los vencimientos de deuda y bonos que tiene por delante de aquí y hasta julio. Las acciones de Dia caen en bolsa este martes un 1,7%, hasta 0,64 euros, tres céntimos por debajo de la oferta planteada por Fridman que vence el 30 de abril, y que solo ha logrado un 3,3% de aceptaciones.

De la Cierva recuerda que el plan de rescate que planteó el consejo en la pasada Junta de Accionistas del pasado 20 de marzo fue rechazado y quedó como única alternativa la planteada por Letterone, que pasa el éxito de la opa -que requiere una aceptación del 33% del capital-, un acuerdo con los bancos acreedores y, solo entonces, una ampliación de capital de 500 millones de euros que permita reequilibrar las finanzas del tercer grupo de alimentación en España por detrás de Mercadona y Carrefour, la antigua dueña de Dia.

la clave ¿Qué ocurrirá si hay concurso de acreedores? De la Cierva advierte de que, si hay concurso, se producirá un proceso de reestructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso aún proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad, situaciones todas ellas que podrían comportar la pérdida sustancial o incluso total de su inversión en la compañía” ya que se emitirán nuevas acciones que diluirán la propiedad actual.

Canjes de deuda

“En este sentido debo recordarle que, si la opa [de Fridman] no tiene resultado positivo, el aumento de capital aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne no podrá ejecutarse y, en tal caso, existe un riesgo elevado de que DIA no disponga del tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar debidamente sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios y, por tanto, se vea abocada a un proceso de reestructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso aún proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad, situaciones todas ellas que podrían comportar la pérdida sustancial o incluso total de su inversión en la compañía”, explica.

De la Cierva, consejero delegado en funciones desde que estalló la crisis de la compañía en octubre, será relevado del cargo si triunfa la opa de Fridman sobre la compañía. El ex ejecutivo de Inditex y El Corte Inglés planteó una alternativa al inversor ruso con el beneplácito de los bancos acreedores. Ese plan de rescate fue tumbado en la junta de accionistas del pasado 20 de marzo con los votos de Letterone, que controla el 29% del capital de la empresa, aunque el quórum fue escaso. De la Cierva recuerda ante los accionistas que lo que se trató en la Junta fueron "sendas propuestas para el aumento del capital de la Sociedad, condición esencial para asegurar la consecución de una estructura financiera estable y viable en el largo plazo", señala en su carta.

"La propuesta que resultó elegida por los accionistas de la compañía no fue la diseñada y negociada por el Consejo de Administración, sino la promovida por LetterOne, consistente en un aumento de capital por importe de 500 millones de euros asegurado por el propio Oferente, y cuya ejecución está sometida a dos condiciones esenciales: (a) el éxito de la OPA y la consiguiente toma de control del Consejo de Administración por LetterOne; y (b) un nuevo acuerdo de refinanciación de la deuda bancaria de DIA satisfactorio para LetterOne", añade De la Cierva.